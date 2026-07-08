بصور نادرة... نيكول كيدمان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ18: لن تصدقوا الشبه بينهما (صور)

احتفلت النجمة العالمية نيكول كيدمان بعيد ميلاد ابنتها الكبرى صنداي روز الثامن عشر، وشاركت متابعيها صوراً نادرة من طفولتها، في لفتة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت كيدمان عبر حسابها على "إنستغرام" صورتين تعودان إلى سنوات طفولة ابنتها، وأرفقتهما برسالة مؤثرة كتبت فيها: "عيد ميلاد سعيد الثامن عشر يا ملاكي... لا يمكن أن تكوني أكثر حباً."، مع وسم حساب ابنتها.

ويأتي احتفال صنداي روز ببلوغها سن الرشد بعد يوم واحد فقط من مشاركتها في عرض أزياء ديور للأزياء الراقية ضمن أسبوع الموضة في باريس، في خطوة جديدة تعكس انطلاقتها المتسارعة في عالم الأزياء، بعدما كانت قد ظهرت أيضاً في عروض لعلامتي ديور وميو ميو خلال الفترة الماضية.

وتُعد صنداي روز الابنة الكبرى لنيكول كيدمان، وقد بدأت تلفت الأنظار في مجال عرض الأزياء، فيما تؤكد والدتها باستمرار دعمها الكامل لمسيرتها، مع الحرص على احترام استقلاليتها واختياراتها المهنية.