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بعد إخلاء سبيل فضل شاكر… نجله محمد: "13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم" (فيديو)

فنّ
2026-07-08 | 10:53
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بعد إخلاء سبيل فضل شاكر… نجله محمد: &quot;13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم&quot; (فيديو)
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بعد إخلاء سبيل فضل شاكر… نجله محمد: "13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم" (فيديو)

علّق الفنان محمد شاكر على قرار القضاء اللبناني إخلاء سبيل والده الفنان فضل شاكر، معرباً عن امتنانه وموجهاً رسالة تضامن إلى كلّ من يمر بظروف مشابهة.

وكتب محمد شاكر عبر خاصية "الستوري" على حسابه على إنستغرام: "الحمدالله رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم. ورسالة لكل حدا مظلوم تفاءل بالخير وإنشالله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين ومتحمسين للي جايي."

ووفق وكالة فرانس برس، فقد جاءت رسالة محمد شاكر بعد ساعات من موافقة القضاء اللبناني على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في أربع قضايا أمنية مقابل كفالات مالية، وذلك بعد نحو تسعة أشهر على توقيفه. ويأتي القرار ضمن المسار القضائي المرتبط بملفات تعود إلى أحداث عبرا عام 2013، فيما سبق للفنان أن أكد مراراً، عبر فريقه القانوني، أنّه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش اللبناني خلال تلك الأحداث.

ويُعدّ فضل شاكر من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وقد غاب عن الساحة الفنية لسنوات على خلفية قضاياه القضائية، قبل أن يعود في الفترة الأخيرة بإصدارات غنائية حققت انتشاراً واسعاً.
 

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