الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد إخلاء سبيل فضل شاكر… نجله محمد: "13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم" (فيديو)
فنّ
2026-07-08 | 10:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد إخلاء سبيل فضل شاكر… نجله محمد: "13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم" (فيديو)
علّق الفنان محمد شاكر على قرار القضاء اللبناني إخلاء سبيل والده الفنان فضل شاكر، معرباً عن امتنانه وموجهاً رسالة تضامن إلى كلّ من يمر بظروف مشابهة.
وكتب محمد شاكر عبر خاصية "الستوري" على حسابه على إنستغرام: "الحمدالله رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم. ورسالة لكل حدا مظلوم تفاءل بالخير وإنشالله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين ومتحمسين للي جايي."
ووفق وكالة فرانس برس، فقد جاءت رسالة محمد شاكر بعد ساعات من موافقة القضاء اللبناني على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في أربع قضايا أمنية مقابل كفالات مالية، وذلك بعد نحو تسعة أشهر على توقيفه. ويأتي القرار ضمن المسار القضائي المرتبط بملفات تعود إلى أحداث عبرا عام 2013، فيما سبق للفنان أن أكد مراراً، عبر فريقه القانوني، أنّه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش اللبناني خلال تلك الأحداث.
ويُعدّ فضل شاكر من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وقد غاب عن الساحة الفنية لسنوات على خلفية قضاياه القضائية، قبل أن يعود في الفترة الأخيرة بإصدارات غنائية حققت انتشاراً واسعاً.
فنّ
محمد شاكر
فضل شاكر
إخلاء سبيل
الدولة اللبنانية
حكم
قضاء.
بعد وداع المونديال… نجوم الفن يساندون منتخب مصر: "رفعتم رؤوسنا وأشعلتم الأمل"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-05-26
محمد شاكر يرزق بمولوده الأول: "فضل" (صور)
فنّ
2026-05-26
محمد شاكر يرزق بمولوده الأول: "فضل" (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-06
بعد ١٣ عاما... فضل شاكر واحمد الاسير بريئان من دم "سرايا المقاومة"
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-06
بعد ١٣ عاما... فضل شاكر واحمد الاسير بريئان من دم "سرايا المقاومة"
0
خبر عاجل
10:32
معلومات للـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وافق على طلبات اخلاء السبيل المقدمة من وكيلة فضل شاكر بما فيها ملف عبرا
خبر عاجل
10:32
معلومات للـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وافق على طلبات اخلاء السبيل المقدمة من وكيلة فضل شاكر بما فيها ملف عبرا
0
أمن وقضاء
2026-04-24
6 أيار موعد الحكم على فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين
أمن وقضاء
2026-04-24
6 أيار موعد الحكم على فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:52
بعد وداع المونديال… نجوم الفن يساندون منتخب مصر: "رفعتم رؤوسنا وأشعلتم الأمل"
فنّ
09:52
بعد وداع المونديال… نجوم الفن يساندون منتخب مصر: "رفعتم رؤوسنا وأشعلتم الأمل"
0
فنّ
06:36
بصور نادرة... نيكول كيدمان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ18: لن تصدقوا الشبه بينهما (صور)
فنّ
06:36
بصور نادرة... نيكول كيدمان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ18: لن تصدقوا الشبه بينهما (صور)
0
فنّ
06:32
بعد تدهور صحتها... دولي بارتون تُفاجئ جمهورها بإعلان جديد
فنّ
06:32
بعد تدهور صحتها... دولي بارتون تُفاجئ جمهورها بإعلان جديد
0
فنّ
2026-07-07
"أنا السبب"... أحمد زاهر يبكي متأثراً ويكشف شعوره بالذنب تجاه مرض ابنته
فنّ
2026-07-07
"أنا السبب"... أحمد زاهر يبكي متأثراً ويكشف شعوره بالذنب تجاه مرض ابنته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:49
التلفزيون الإيراني: دوي 3 انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد
خبر عاجل
16:49
التلفزيون الإيراني: دوي 3 انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد
0
خبر عاجل
16:46
أسعار النفط ترتفع بما زاد على دولار واحد للبرميل في التداولات التي أعقبت التسوية بعد سماع دوي انفجارات في إيران
خبر عاجل
16:46
أسعار النفط ترتفع بما زاد على دولار واحد للبرميل في التداولات التي أعقبت التسوية بعد سماع دوي انفجارات في إيران
0
أخبار لبنان
16:51
قاسم: نحن نقبل بالتفاوض لكن غير المباشر والأولوية هي استعادة السيادة وطرد الإسرائيلي
أخبار لبنان
16:51
قاسم: نحن نقبل بالتفاوض لكن غير المباشر والأولوية هي استعادة السيادة وطرد الإسرائيلي
0
خبر عاجل
16:57
اعلام ايراني: شظايا من مقذوفات في هجمات أميركية على إيران تصيب مستشفى الإمام علي في جابهار
خبر عاجل
16:57
اعلام ايراني: شظايا من مقذوفات في هجمات أميركية على إيران تصيب مستشفى الإمام علي في جابهار
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:43
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
رياضة
13:43
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فرنسا تعزز حضورها في سوريا... هذا ما قاله مستشار وزير الإقتصاد السوري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فرنسا تعزز حضورها في سوريا... هذا ما قاله مستشار وزير الإقتصاد السوري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى... ترامب يخطف الأنظار في قمة الناتو في أنقرة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى... ترامب يخطف الأنظار في قمة الناتو في أنقرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ترامب ينعى الهدنة مع إيران... فهل تعود الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ترامب ينعى الهدنة مع إيران... فهل تعود الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام
0
رياضة
13:26
ميسي والفار ينقذان الارجنتين من السقوط امام الفراعنة
رياضة
13:26
ميسي والفار ينقذان الارجنتين من السقوط امام الفراعنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مفاوضات لبنان وإسرائيل: من واشنطن الى روما لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مفاوضات لبنان وإسرائيل: من واشنطن الى روما لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل بين جبهاتٍ متعدّدة... تركيا ترفع منسوب القلق ولبنان يبقى الأولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل بين جبهاتٍ متعدّدة... تركيا ترفع منسوب القلق ولبنان يبقى الأولوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
2
خبر عاجل
10:05
هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة
خبر عاجل
10:05
هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة
3
أخبار لبنان
07:46
سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين
أخبار لبنان
07:46
سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين
4
أخبار لبنان
15:19
وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026
أخبار لبنان
15:19
وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026
5
آخر الأخبار
04:30
ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين
آخر الأخبار
04:30
ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 8-7-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 8-7-2026
7
أخبار دولية
23:32
واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد
أخبار دولية
23:32
واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد
8
أخبار دولية
10:54
ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا
أخبار دولية
10:54
ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More