بعد وداع المونديال… نجوم الفن يساندون منتخب مصر: "رفعتم رؤوسنا وأشعلتم الأمل"

رغم خروج المنتخب المصري من دور الـ16 في كأس العالم 2026 بعد خسارته المثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على توجيه رسائل دعم وإشادة للاعبين والجهاز الفني، مؤكدين أنّ أداء "الفراعنة" كان مصدر فخر، وأن ما تحقق في البطولة يمثل إنجازاً تاريخياً.



وكان الفنان تامر حسني من أوائل الداعمين، إذ وجه تحية خاصة للمنتخب ومدربه حسام حسن، فيما أكد كل من فتحي عبد الوهاب، وهشام ماجد، ومنى زكي، ولقاء الخميسي، وإياد نصار، وأحمد العوضي أن المنتخب نجح في إسعاد الجماهير ورفع اسم مصر، مشددين على أنّ الخسارة لا تقلل من قيمة الأداء الذي قدمه اللاعبون.



من جانبها، وصفت الفنانة كندة علوش المنتخب المصري بـ"فخر العرب"، مشيدة بالأداء والروح الرياضية التي أظهرها اللاعبون، فيما أكدت الفنانة ليلى علوي أن الهزيمة جزء من كرة القدم ولا تمحو الجهد الكبير الذي بذله المنتخب، داعية إلى مواصلة الثقة بالفريق.



كما أعرب الفنان مصطفى غريب عن ثقته بقدرة المنتخب على العودة بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة، موجهاً الشكر إلى المدرب حسام حسن والقائد محمد صلاح وجميع اللاعبين، فيما انضمت الفنانة إليسا إلى موجة الدعم، مؤكدة أن المنتخب كان خير ممثل لمصر والعالم العربي، وأنه يستحق الفخر مهما كانت النتيجة.