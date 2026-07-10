هيفاء وهبي وSaint Levant يفاجئان الجمهور بدويتوين جديدين... "بحبك" و"ميتسوبيشي"

فاجأ كلٌّ من النجمة هيفاء وهبي والفنان Saint Levant جمهورهما بإطلاق دويتوين جديدين دفعة واحدة، هما "بحبك" و"ميتسوبيشي"، في أول تعاون فني يجمع بينهما، في خطوة لافتة تمزج بين اللونين الرومانسي والعصري، وتؤكد حرصهما على تقديم تجربة موسيقية مختلفة.



ويحمل العملان أول تعاون فني بين هيفاء وهبي وSaint Levant، إذ يجتمع الثنائي في دويتوين يقدمان من خلالهما لونين موسيقيين مختلفين؛ فتميل أغنية "بحبك" إلى الأجواء الرومانسية، فيما تأتي "ميتسوبيشي" بإيقاعات عصرية وحيوية.



وصُوِّر الكليبان بالكامل في لبنان، وسط إنتاج بصري ضخم، وظهرت هيفاء وهبي بإطلالات لافتة، كان أبرزها الفستان الأبيض في كليب "بحبك"، الذي أضفى طابعاً رومانسياً على العمل، فيما تألقت في "ميتسوبيشي" بإطلالات عصرية انسجمت مع الإيقاع السريع للأغنية.



وسبق إطلاق العملين حملة ترويجية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت مقاطع فيديو لهيفاء وهبي برفقة Saint Levant في شوارع القاهرة، ما أثار فضول الجمهور ودفعه إلى التكهن بوجود تعاون فني بينهما، قبل أن يكشف الثنائي رسمياً عن الدويتوين ويطرحاهما معاً.



وسرعان ما حصدت الأغنيتان تفاعلاً واسعاً فور صدورهما، إذ أشاد الجمهور بالكيمياء الفنية التي جمعت هيفاء وهبي وSaint Levant في العملين، كما لاقت "ميتسوبيشي" استحساناً بفضل إيقاعها المختلف، فيما لفتت إطلالة هيفاء بالفستان الأبيض في "بحبك" الأنظار. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الكليبين على نطاق واسع، مثنين على الإنتاج الضخم والرؤية البصرية التي رافقت العملين.