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" فوضى"... حين ينتصر الأمل على المعاناة (صور)
فنّ
2026-07-11 | 03:47
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" فوضى"... حين ينتصر الأمل على المعاناة (صور)
وسط أجواءٍ طغى عليها الأمل والرجاء، وبحضور السيدة الأولى نعمت عون، قدَّمت جوقة ذخائر الطوباوي أبونا يعقوب، في مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية، مسرحية "فوضى"، في عملٍ مسرحيٍّ وإنسانيٍّ جسَّد قدرة الإنسان على تحويل المعاناة إلى إبداع.
وجاء هذا العمل ثمرةَ أشهرٍ من التدريب والإعداد بإشراف الفنان إيلي خياط، الذي تولَّى كتابة النص وتدريب المرضى على الأداء المسرحي، وبمرافقة العازف إيلي سمعان.
وقد تميَّز العرض بحوارٍ مدروس، واختيارٍ متناغمٍ للأغاني، وأداءٍ صادق، ما جعل الجمهور يعيش تجربةً إنسانيةً وفنيةً متكاملةً امتدَّت على مدى ساعةٍ ونصف، من دون أن تفقد لحظةً واحدةً من تأثيرها.
ولم تكن "فوضى" مجرد مسرحية، بل شهادةً حيَّةً على قدرة الإنسان على تجاوز الألم وتحويله إلى إبداع، ورسالةً تؤكد أن المرض لا يُلغي الطاقات ولا يُطفئ الأحلام.
فمن خلال أدائهم الصادق، جسَّد المشاركون أن الرجاء يولد من قلب المعاناة، وأن الفن والمسرح يمكن أن يكونا مساحةً للحياة وجسرًا نحو التعافي والدعم النفسي، تاركين في نفوس الحاضرين أثرًا عميقًا، ومؤكدين أن الأمل يبقى دائمًا أقوى من المعاناة.
فنّ
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جوقة
ذخائر الطوباوي أبونا يعقوب
مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية
مسرحية فوضى.
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