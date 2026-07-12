الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيتبول يصنع التاريخ في لندن... رقمان قياسيان في ليلة واحدة
فنّ
2026-07-12 | 06:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بيتبول يصنع التاريخ في لندن... رقمان قياسيان في ليلة واحدة
حقق مغني الراب الأميركي بيتبول رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال حفله ضمن مهرجان BST Hyde Park في لندن، بعدما ارتدى 22,141 من الحضور قبعات صلعاء تقليداً لإطلالته الشهيرة، في أكبر تجمع من نوعه على الإطلاق. كما سجّل الحفل أعلى حضور جماهيري في تاريخ المهرجان، باستقطابه 69,999 متفرجاً.
وأعرب بيتبول عن تأثره بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن وصوله إلى هذه المرحلة يحمل قيمة خاصة بالنسبة إليه، باعتباره ابن عائلة مهاجرة من كوبا. وقال إن الدعم الجماهيري الذي حظي به "لا يُقدَّر بثمن"، مؤكداً أن نجاحه ما كان ليتحقق لولا جمهوره، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وشهد الحفل مشاركة المغنية كيشا، التي أدّت مع بيتبول أغنيتهما الشهيرة Timber، كما انضم إليه مغني الراب ليل جون لتقديم عدد من أبرز أعمالهما المشتركة.
واختتم الفنان الأميركي حفله، الذي استمر نحو ساعتين، بأغنية Time of Our Lives وسط تفاعل جماهيري كبير.
ويُعد هذا الحفل من أبرز فعاليات موسم الحفلات الصيفية في لندن، بعدما جمع بين الأرقام القياسية والحضور الجماهيري الضخم، في ليلة عززت مكانة بيتبول كأحد أبرز نجوم الموسيقى العالمية.
فنّ
التاريخ
لندن...
رقمان
قياسيان
واحدة
قطاع الموسيقى يتحرك لتنظيم أعمال الذكاء الاصطناعي... وتصنيفان جديدان للمحتوى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-05-30
عبد الله ياسين: ارادة تصنع التاريخ للبنان
رياضة
2026-05-30
عبد الله ياسين: ارادة تصنع التاريخ للبنان
0
منوعات
2026-05-17
"ملكة الجبل" و"رجل إيفرست" يصنعان التاريخ فوق أعلى قمة في العالم
منوعات
2026-05-17
"ملكة الجبل" و"رجل إيفرست" يصنعان التاريخ فوق أعلى قمة في العالم
0
رياضة
2026-06-16
حارس الأربعين يصنع التاريخ... الرأس الأخضر يوقف إسبانيا في أول ظهور مونديالي
رياضة
2026-06-16
حارس الأربعين يصنع التاريخ... الرأس الأخضر يوقف إسبانيا في أول ظهور مونديالي
0
فنّ
2026-05-20
"سفن دوغز" يصنع التاريخ… أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX العالمية
فنّ
2026-05-20
"سفن دوغز" يصنع التاريخ… أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX العالمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
18:40
قطاع الموسيقى يتحرك لتنظيم أعمال الذكاء الاصطناعي... وتصنيفان جديدان للمحتوى
علوم وتكنولوجيا
18:40
قطاع الموسيقى يتحرك لتنظيم أعمال الذكاء الاصطناعي... وتصنيفان جديدان للمحتوى
0
فنّ
11:53
من كواليس الأغنية الجديدة... ميريام فارس في حديث عميق مع شقيقتها: والشبه بينهما لا يُصدق! (فيديو)
فنّ
11:53
من كواليس الأغنية الجديدة... ميريام فارس في حديث عميق مع شقيقتها: والشبه بينهما لا يُصدق! (فيديو)
0
فنّ
2026-07-11
نانسي عجرم تشوّق جمهورها لأغنية جديدة... وترقص على أنغامها داخل الاستديو (فيديو)
فنّ
2026-07-11
نانسي عجرم تشوّق جمهورها لأغنية جديدة... وترقص على أنغامها داخل الاستديو (فيديو)
0
فنّ
2026-07-11
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
فنّ
2026-07-11
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-06-09
طقس ربيعي معتاد والحرارة حول معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
2026-06-09
طقس ربيعي معتاد والحرارة حول معدلاتها الموسمية...
0
أخبار دولية
2026-04-27
البحرين تسقط جنسية 69 شخصا وعائلاتهم بتهمة "تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية"
أخبار دولية
2026-04-27
البحرين تسقط جنسية 69 شخصا وعائلاتهم بتهمة "تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية"
0
آخر الأخبار
2026-05-10
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف لصفد البطيخ في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-05-10
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف لصفد البطيخ في قضاء بنت جبيل
0
آخر الأخبار
2026-06-14
الوكالة الوطنية: إحراق منازل في القنطرة - قضاء مرجعيون
آخر الأخبار
2026-06-14
الوكالة الوطنية: إحراق منازل في القنطرة - قضاء مرجعيون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
الـLBCI جالت في عدد من البلدات الجنوبية…
تقارير نشرة الاخبار
08:05
الـLBCI جالت في عدد من البلدات الجنوبية…
0
عالم الطبخ
07:21
يخنة موزات الغنم بالخضار... وصفة شهية يقدّمها الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
07:21
يخنة موزات الغنم بالخضار... وصفة شهية يقدّمها الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار دولية
06:53
غراهام إلتقى زيلينسكي في كييف قبل وفاته: "الصين يمكن أن تلعب دورا حاسما في دفع روسيا نحو محادثات السلام"
أخبار دولية
06:53
غراهام إلتقى زيلينسكي في كييف قبل وفاته: "الصين يمكن أن تلعب دورا حاسما في دفع روسيا نحو محادثات السلام"
0
أخبار لبنان
06:48
إبراهيم الموسوي أكد تمسّك حزب الله بخيار المقاومة: الضغوط الخارجية لن تغيّر هذا النهج
أخبار لبنان
06:48
إبراهيم الموسوي أكد تمسّك حزب الله بخيار المقاومة: الضغوط الخارجية لن تغيّر هذا النهج
0
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان مدعوّ إلى أن يختار طريق الدولة لا منطق الدويلات وطريق الحوار لا لغة السلاح
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان مدعوّ إلى أن يختار طريق الدولة لا منطق الدويلات وطريق الحوار لا لغة السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مؤسسة ميشال عيسى تدعم ملف النفايات في عمشيت
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مؤسسة ميشال عيسى تدعم ملف النفايات في عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطب يتطور... والكشف المبكر يغير قصة المرأة مع مرض السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطب يتطور... والكشف المبكر يغير قصة المرأة مع مرض السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:37
أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
05:37
أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
2
رياضة
14:35
بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!
رياضة
14:35
بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!
3
خبر عاجل
02:18
وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام
خبر عاجل
02:18
وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام
4
خبر عاجل
13:48
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية
خبر عاجل
13:48
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية
5
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
6
أخبار دولية
04:04
ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"
أخبار دولية
04:04
ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"
7
اقتصاد
04:42
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
اقتصاد
04:42
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
8
أخبار دولية
23:51
وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا
أخبار دولية
23:51
وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More