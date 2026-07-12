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بيتبول يصنع التاريخ في لندن... رقمان قياسيان في ليلة واحدة

فنّ
2026-07-12 | 06:57
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بيتبول يصنع التاريخ في لندن... رقمان قياسيان في ليلة واحدة
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بيتبول يصنع التاريخ في لندن... رقمان قياسيان في ليلة واحدة

حقق مغني الراب الأميركي بيتبول رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال حفله ضمن مهرجان BST Hyde Park في لندن، بعدما ارتدى 22,141 من الحضور قبعات صلعاء تقليداً لإطلالته الشهيرة، في أكبر تجمع من نوعه على الإطلاق. كما سجّل الحفل أعلى حضور جماهيري في تاريخ المهرجان، باستقطابه 69,999 متفرجاً.

وأعرب بيتبول عن تأثره بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن وصوله إلى هذه المرحلة يحمل قيمة خاصة بالنسبة إليه، باعتباره ابن عائلة مهاجرة من كوبا. وقال إن الدعم الجماهيري الذي حظي به "لا يُقدَّر بثمن"، مؤكداً أن نجاحه ما كان ليتحقق لولا جمهوره، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وشهد الحفل مشاركة المغنية كيشا، التي أدّت مع بيتبول أغنيتهما الشهيرة Timber، كما انضم إليه مغني الراب ليل جون لتقديم عدد من أبرز أعمالهما المشتركة.

واختتم الفنان الأميركي حفله، الذي استمر نحو ساعتين، بأغنية Time of Our Lives وسط تفاعل جماهيري كبير.

ويُعد هذا الحفل من أبرز فعاليات موسم الحفلات الصيفية في لندن، بعدما جمع بين الأرقام القياسية والحضور الجماهيري الضخم، في ليلة عززت مكانة بيتبول كأحد أبرز نجوم الموسيقى العالمية.

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