كارثة جوية في البهاما... مصرع 10 أشخاص بينهم أعضاء فرقة موسيقية معروفة

لقي 10 أشخاص مصرعهم، بينهم عدد من الموسيقيين البارزين، إثر تحطم طائرة من طراز سيسنا 402 تابعة لشركة Flamingo Air أثناء اقترابها من الهبوط في مطار سان أندروس بجزر البهاما، بعدما واجهت صعوبات خلال رحلتها القادمة من العاصمة ناسو، وفقًا لهيئة التحقيق في حوادث الطيران.



وأكد اتحاد الموسيقيين والفنانين في جزر البهاما أن من بين الضحايا أعضاء بارزين في فرقة Da Pond Band، إضافة إلى منسق موسيقي محلي (DJ)، مشيرًا إلى أن أعمالهم تركت بصمة بارزة في المشهد الثقافي للبلاد.



كما أعلن رئيس الوزراء فيليب ديفيس أن شخصًا واحدًا نجا من الحادث، فيما لم تكشف السلطات بعد عن هويات الضحايا.



وفي أعقاب الحادث، اتخذت هيئة الطيران المدني في جزر البهاما إجراءً احترازيًا تمثل في تعليق شهادة تشغيل شركة Flamingo Air مؤقتًا، وذلك بعد ساعات فقط من تعرض طائرة أخرى تابعة للشركة لحريق على المدرج إثر هبوط اضطراري بسبب بلاغ عن عطل فني، من دون تسجيل أي إصابات.



وتواصل هيئة التحقيق في حوادث الطيران، بالتعاون مع مفتشي هيئة الطيران المدني، أعمالها في موقع التحطم لتحديد أسباب الحادث، فيما أكدت السلطات أن تعليق رحلات الشركة يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان السلامة، وليس كعقوبة بحقها.