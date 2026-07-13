الشامي يضمّ "Baby" إلى ألبوم "هويّة"... إيقاعٌ راقص وحكاية مستمرة! (فيديو)

طرح الفنان الشامي، اليوم الاثنين، أغنيته الجديدة "بي بي" (Baby) ضمن ألبومه "هويّة"، مستكملاً القصة التي بدأت في كليب "أنا بعدك"، في عمل يحمل توقيع المخرج بيار خضرا ويعتمد أسلوب السرد القصصي (Storytelling).

وتعود جنيفر عازار لتشارك الشامي بطولة الكليب، حيث تكشف أحداث "بي بي" تفاصيل جديدة عن العلاقة التي جمعتهما وأسباب الفراق. ويأتي العمل بمثابة "فلاش باك" يعيد المشاهد إلى ما قبل أحداث "أنا بعدك"، موضحاً الخلفية التي قادت إلى نهاية القصة في الكليب السابق.

الأغنية من كلمات وألحان الشامي، وتوزيع سليمان دميان، وتحمل إيقاعاً حيوياً يعكس مشاعر الطمأنينة والاحتواء.

وصُوّر الكليب في شوارع بيروت، ولا سيما في منطقة مار مخايل، بطابع شرقي بوهيمي و"ريترو"، مع اهتمام واضح بالتفاصيل البصرية وحركة الكاميرا، ما أضفى عليه طابعاً سينمائياً.

ومن أبرز تفاصيل العمل، ظهور العقد الذي يحمل صورة الشامي وجنيفر، والذي يشكل حلقة الوصل بين "بي بي" و"أنا بعدك"، إلى جانب إعادة الشامي تقديم رقصته الشهيرة من أغنية "وين"، في إشارة تربط بين عدد من أعماله.

وبذلك، يواصل الشامي الكشف عن فصول ألبوم "هويّة"، مقدماً تنوعاً في الأسلوبين الموسيقي والبصري ضمن مشروعه الفني الجديد.