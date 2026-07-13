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توبا بويوكستون: "لا أرى نفسي جميلة وأتلقّى الإطراء بصعوبة"

فنّ
2026-07-13 | 10:47
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توبا بويوكستون: &quot;لا أرى نفسي جميلة وأتلقّى الإطراء بصعوبة&quot;
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توبا بويوكستون: "لا أرى نفسي جميلة وأتلقّى الإطراء بصعوبة"

صدمت النجمة التركية توبا بويوكستون جمهورها في أحدث مقابلة لها باعترافها أنها لا تصنّف نفسها كامرأة جميلة، مشيرةً إلى أنها تشعر بالخجل وتجد صعوبة كبيرة في تقبّل مديح الآخرين.

وكشفت توبا، المعروفة بجمالها الطبيعيّ اللافت، أنّ تشبيه معلمتها لها في طفولتها بـ "الدمية الورقية" جعلها تربط الجمال بالزوال والرمي في النفايات.

كما أنّ الأحكام المسبقة لزملاء المراهقة الذين كانوا يظنونها "غبيّةً" أو "مغرورةً" بسبب جمالها، خلقت لديها نوعاً من العداء تجاه مظهرها الخارجي.

 وأكدت النجمة التركية تمسّكها بالظهور الطبيعي، لافتةً إلى أنّها نادراً ما تستخدم مستحضرات التجميل مثل الماسكارا.

 كذلك عبرّت توبا عن حزنها الشديد جرّاء تداول صورة مفبركة لها من فيلمها "سلطانة"، حيث تمّ تعديل منطقة إبطها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإظهار بصيلات شعر، مستنكرةً اختزال مجهودها الفنّي الشاقّ في مثل هذه التفاصيل المفبركة.
 

فنّ

توبا بويكوستون

ممثلة تركية

امرأة جميلة

العشق الاسود

مسلسلات تركية.

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