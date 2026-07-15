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بعد عقد من الانفصال... براد بيت وأنجلينا جولي يفتحان فصلًا جديدًا من النزاع

فنّ
2026-07-15 | 07:47
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بعد عقد من الانفصال... براد بيت وأنجلينا جولي يفتحان فصلًا جديدًا من النزاع
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بعد عقد من الانفصال... براد بيت وأنجلينا جولي يفتحان فصلًا جديدًا من النزاع

لا تزال تداعيات انفصال النجمين الهوليووديين براد بيت وأنجلينا جولي تتصدر المشهد، بعد نحو عشر سنوات على بدء إجراءات الطلاق، في واحدة من أكثر قضايا الانفصال إثارةً للجدل في عالم الفن، مع تطورات جديدة تتعلق بعلاقتهما بأطفالهما الستة.

وشهد الملف مؤخرًا تطورًا لافتًا، بعدما تقدّم كل من مادوكس وزهارا بطلب رسمي لتغيير اسميهما العائليين من "جولي-بيت" إلى "جولي" فقط، لينضما إلى شيلوه وفيفيان، اللتين تخلّتا سابقًا عن اسم والدهما. وتشير تقارير إلى أن العلاقة بين براد بيت ومعظم أبنائه لا تزال متوترة منذ سنوات.

وتعود جذور الخلاف إلى عام 2016، عندما تقدمت أنجلينا جولي بطلب الطلاق عقب حادثة وقعت على متن طائرة خاصة، أعقبتها اتهامات بسوء المعاملة، ودخل الطرفان بعدها في نزاعات قانونية طويلة حول حضانة الأطفال، قبل أن يُستكمل الطلاق رسميًا في عام 2024، بعد ثماني سنوات من المعارك القضائية.

ورغم إنهاء إجراءات الطلاق، لا يزال الطرفان يخوضان نزاعًا قضائيًا منفصلًا بشأن ملكية مزرعة شاتو ميرافال في جنوب فرنسا، بعدما باعت جولي حصتها في العقار عام 2021. ومن المقرر أن تُنظر القضية أمام المحكمة خلال عام 2027، ما يؤكد أن الخلاف بين النجمين لم يُطوَ نهائيًا بعد.
 

فنّ

براد بيت

انجيلينا جولي

انفصال

ابنة براد بيت.

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