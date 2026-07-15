بعد "Baby" للشامي... بيار خضرا يرسّخ حضوره بين أبرز مخرجي الفيديو كليب في العالم العربي

منذ طرح كليب "Baby" للفنان الشامي، حظي العمل باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب الأغنية التي واصلت نجاحاتها، بل أيضًا بفضل الصورة البصرية التي رافقتها. وقد حمل الكليب توقيع المخرج اللبناني بيار خضرا، الذي قدّم رؤية إخراجية اعتمدت على التفاصيل الدقيقة، والإيقاع البصري، وحركة الكاميرا، بما انسجم مع هوية الشامي الفنية وأضفى على العمل طابعًا سينمائيًا لافتًا.





ويأتي هذا العمل ليضاف إلى سلسلة من المشاريع التي وقّعها خضرا مؤخرًا، كان أبرزها إخراج فيديو كليب "Money Money Money"، شارة برنامج "أكرم من مين"، التي جمعت الفنانة بلقيس بالممثل ومقدم البرامج وسام حنا. ونجح الكليب في تقديم معالجة بصرية تتماشى مع أجواء الأغنية وروح العمل الدرامي، جامعًا بين الصورة والموسيقى في قالب متكامل. ويأتي هذا العمل ليضاف إلى سلسلة من المشاريع التي وقّعها خضرا مؤخرًا، كان أبرزها إخراج فيديو كليب "Money Money Money"، شارة برنامج "أكرم من مين"، التي جمعت الفنانة بلقيس بالممثل ومقدم البرامج وسام حنا. ونجح الكليب في تقديم معالجة بصرية تتماشى مع أجواء الأغنية وروح العمل الدرامي، جامعًا بين الصورة والموسيقى في قالب متكامل.