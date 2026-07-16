"أتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن"… أمير يزبك يكسر صمته بعد زواج حبيب بو أنطون (فيديو)

من بعد الصمت لأحافظ على كرامة من كانت نور عيوني وشريكة حياتي قررت الخروج عن صمتي🤭واحلف بالله العظيم هذه حي الحقيقة 🙏وعليي وعلى اعدائي 💥💥خيانة من الطرفين. الزميل الصديق😱والزوجة 🧑‍🦳للتوضيح :::الغدر والخيانة قبل سيناريو الطلاق 🫣المكان ::لوس انجلوس ✍🏻الزمان ..اول شهر أيار … الرجاء share لهذا الفيديو ومشاهدته حتى النهاية 🙏من بعد الصمت 🤭فيديو شيفرا وغداً يوم أخر ولي حق الرد ولكن ليس الآن ..انتظروني الأسبوع المقبل على احد الشاشات اللبنانية بالتسجيلات والتهديدات وفضائح.. والمحاضر وتاريخه الذي لا يشرف 🫣هو وشقيقه . ✍🏻أمير يزبك حان وقت الجودة 👂واتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن وناكر الخبز والملح 🫶🏼ولكن اطلب منها إبراز أوراق طلاقي رسمياً وليس ما عرضت على صفحتها الخاصة لتأكيد الطلاق الصادر من المحكمة المختصة لو كلفني الذهاب إلى المحكمة في لوس انجلوس لأمضي الأوراق ✍🏻✍🏻✍🏻واقول مرة ثانية الخيانة والطعن في ظهري حصل عندما طلبت منها ان تستقبلهم على مطار لوس انجلوس هو وشقيقه وبعد الحفلة مباشرة عندما طلبت منها الذهاب مع أهلها إلى البيت عند انتهاء السهرة لان الجو بعد السهرة كان يقلقني عليها .. فبقيت موجودة بين ذئبين وبعدها انقطع الاتصال معها حتى ثاني يوم 👂👂فطلبت منها الانفصال ولن اكلمها أبدا حتى هذه اللحظة هذه هي الحقيقة وكل المعلومات والصور موجودة. انتبهو لاولادكم وزوجاتكم من هذه الناس التي تشرب من بير وترمي به حجر …