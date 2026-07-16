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"أتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن"… أمير يزبك يكسر صمته بعد زواج حبيب بو أنطون (فيديو)

فنّ
2026-07-16 | 14:57
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&quot;أتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن&quot;… أمير يزبك يكسر صمته بعد زواج حبيب بو أنطون (فيديو)
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"أتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن"… أمير يزبك يكسر صمته بعد زواج حبيب بو أنطون (فيديو)

كسر الفنان أمير يزبك صمته عقب إعلان زواج الشاعر حبيب بو أنطون من زوجته السابقة، ونشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه الطرفين بالخيانة، مؤكدًا أنّ العلاقة بينهما بدأت قبل الانفصال الرسمي.

وقال يزبك إنّ ما دفعه إلى الحديث الآن هو "الحفاظ على كرامته" وكشف ما وصفه بـ"الحقيقة"، مشيرًا إلى أنّ واقعة الخيانة، بحسب روايته، تعود إلى شهر أيار الماضي في لوس أنجلوس، مؤكدًا امتلاكه أدلة ووثائق وصور تدعم أقواله.

كما أعلن أنّه سيطل الأسبوع المقبل عبر إحدى الشاشات اللبنانية، حيث قال إنّه سيكشف تسجيلات صوتية ووثائق وتفاصيل إضافية تتعلق بالقضية، مضيفًا أنه يمتنع حاليًا عن نشر بعض التسجيلات احترامًا لعائلته وعائلة زوجته.

وطالب يزبك زوجته السابقة بإبراز أوراق الطلاق الرسمية الصادرة عن المحكمة المختصة، مؤكدًا أنّه سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات روايته، فيما أثارت تصريحاته تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانتظار رد الأطراف المعنية على الاتهامات التي وجهها.
 
 
@amiryazbeckofficial

من بعد الصمت لأحافظ على كرامة من كانت نور عيوني وشريكة حياتي قررت الخروج عن صمتي🤭واحلف بالله العظيم هذه حي الحقيقة 🙏وعليي وعلى اعدائي 💥💥خيانة من الطرفين. الزميل الصديق😱والزوجة 🧑‍🦳للتوضيح :::الغدر والخيانة قبل سيناريو الطلاق 🫣المكان ::لوس انجلوس ✍🏻الزمان ..اول شهر أيار … الرجاء share لهذا الفيديو ومشاهدته حتى النهاية 🙏من بعد الصمت 🤭فيديو شيفرا وغداً يوم أخر ولي حق الرد ولكن ليس الآن ..انتظروني الأسبوع المقبل على احد الشاشات اللبنانية بالتسجيلات والتهديدات وفضائح.. والمحاضر وتاريخه الذي لا يشرف 🫣هو وشقيقه . ✍🏻أمير يزبك حان وقت الجودة 👂واتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن وناكر الخبز والملح 🫶🏼ولكن اطلب منها إبراز أوراق طلاقي رسمياً وليس ما عرضت على صفحتها الخاصة لتأكيد الطلاق الصادر من المحكمة المختصة لو كلفني الذهاب إلى المحكمة في لوس انجلوس لأمضي الأوراق ✍🏻✍🏻✍🏻واقول مرة ثانية الخيانة والطعن في ظهري حصل عندما طلبت منها ان تستقبلهم على مطار لوس انجلوس هو وشقيقه وبعد الحفلة مباشرة عندما طلبت منها الذهاب مع أهلها إلى البيت عند انتهاء السهرة لان الجو بعد السهرة كان يقلقني عليها .. فبقيت موجودة بين ذئبين وبعدها انقطع الاتصال معها حتى ثاني يوم 👂👂فطلبت منها الانفصال ولن اكلمها أبدا حتى هذه اللحظة هذه هي الحقيقة وكل المعلومات والصور موجودة. انتبهو لاولادكم وزوجاتكم من هذه الناس التي تشرب من بير وترمي به حجر …

♬ original sound - Amir Yazbeck - أمير يزبك ✔️

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