بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال

اختار النجم العالمي جاستن بيبر استخدام موسيقى الشاب الراحل أليكسندر، المعروف فنياً باسم "APOST"، وهو نجل الفنانة السورية نورا رحال، لتكون الخلفية الصوتية لأحد أحدث منشوراته على منصة إنستغرام.



وجاء هذا الاختيار بالتزامن مع ترويج بيبر لأحدث إصدارات علامته التجارية "SKYLRK"، وتحديداً نظارات "Speed Demon" المزوّدة بنظام عدسات قابلة للتبديل.



ولم تكن التفاصيل البصرية للنظارات وحدها ما لفت الأنظار، بل حظيت الأغنية المرافقة، التي تحمل عنوان "I Just Wanna Be With You Tonight"، باهتمام واسع، كونها من أعمال نجل الفنانة السورية الراحل.



وأثار هذا المنشور تفاعلاً عاطفياً كبيراً لدى عائلة الموسيقي الراحل، إذ عبّر شقيقه فيليبوس، في تعليق على المنشور، عن مزيج من الفخر والحزن، قائلاً إنّ شقيقه كان سيسعد كثيراً برؤية هذا المنشور، كاشفاً بحزن أنّه توفي قبل أسبوعين فقط.



ومن جانبها، شاركت الفنانة نورا رحال مقطع الفيديو عبر حسابها، معبّرةً عن اعتزازها الكبير بإرث ابنها الموسيقي، وكتبت: "روحك حاضرة بموسيقاك... واليوم كل العالم عم يسمعها. فخورة فيك يا أليكس... يا ابني Apost. شكراً جاستن بيبر على هذا التقدير".



واللافت أنّ أليكسندر، الذي رحل عن عمر ناهز 24 عاماً، كان موسيقياً معروفاً باسم "APOST"، وتحظى أعماله بأكثر من 173 ألف مستمع شهرياً.



ويعكس هذا التفاعل الواسع كيف استطاعت موهبة أليكسندر الموسيقية أن تتخطّى الحدود وتصل إلى العالمية، لتبقى ذكراه حيّة بين محبّيه، من خلال أعماله الموسيقية التي تواصل الوصول إلى جمهور واسع.