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النيران تحاصر مجمّعاً يسكنه شاتاي أولسوي ومشاهير أتراك... وأنباء عن منع فرق الإنقاذ من الدخول
فنّ
2026-07-20 | 10:51
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النيران تحاصر مجمّعاً يسكنه شاتاي أولسوي ومشاهير أتراك... وأنباء عن منع فرق الإنقاذ من الدخول
عاش النجم التركي الشهير شاتاي أولسوي ساعات عصيبة بعدما حاصرت ألسنة اللهب المجمّع السكني الفاخر الذي يقطن فيه، إثر حريق غابات ضخم استمرت عمليات إخماده يومين كاملين.
وامتدّ الحريق، الذي اندلع في منطقة "ميلاس" الساحلية، بشكل متسارع نحو المناطق السكنية، ما دفع السلطات إلى إخلاء الفنادق والمجمّعات المحيطة على الفور.
وأفادت تقارير صحفية بأنّ خطورة الموقف استدعت نقل بعض سكان المجمّع الفاخر الذي يقطنه أولسوي إلى مناطق آمنة باستخدام المروحيات.
ولم يكن بطل مسلسل "حلم أشرف" النجم الوحيد المهدّد، إذ يضمّ المجمّع السكني نخبة من مشاهير تركيا ورجال الأعمال. ومن بين جيران أولسوي لاعب نادي غلطة سراي لوكاس توريرا، والفنانة ياسمين إرغيني، ورجلا الأعمال البارزان علي كوتش وإلهان سابانجي.
وتشير بعض المعلومات إلى اقتصار الخسائر على أضرار مادية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المشاهير المذكورين بشأن الأنباء المتداولة حول تضرّر منازلهم.
وفي المقابل، أثارت تقارير إعلامية تركية جدلاً بعدما ادّعت أنّ إدارة المجمّع منعت فرق إدارة الكوارث والطوارئ من دخوله لاتخاذ التدابير الوقائية.
المصدر
فنّ
cagatay ulusoy
حلم اشرف
شاتاي اولسوي
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مسلسل تركي
مشاهير اتراك
حريق تركيا
منزل شاتاي.
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