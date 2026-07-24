بعد محاولة انتحارها... فيديو صادم لطليقة نجم شهير يظهر إلى العلن!

أثار مقطع مصوّر التقطته كاميرات الشرطة جدلًا واسعًا، بعدما وثّق لحظات متوترة جمعت كيم سكوت، طليقة مغني الراب الأميركي إيمينيم، بعناصر الشرطة عقب محاولة انتحار نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأظهر الفيديو، الذي نشره موقع TMZ، سكوت (51 عامًا) وهي تصرخ في وجه عناصر الشرطة والمسعفين وتوجّه إليهم شتائم، فيما كانت تُنقل على حمّالة خارج منزلها في ولاية ميشيغان. كما أشار أحد عناصر الشرطة إلى أنها عضّت شرطية خلال الحادثة.

وبحسب تقرير للشرطة، استُدعيت فرق الطوارئ إلى منزل سكوت بعدما أبلغ أحد أقاربها عن إصابتها بجرح في معصمها واحتفاظها بسكين، قبل أن يتمكن من إبعادها عنها. وأضاف التقرير أن سكوت كانت "عدوانية ومقاومة"، ما دفع الشرطة إلى استخدام الصاعق الكهربائي قبل توقيفها بتهم الاعتداء على شرطية ومقاومة عناصر الأمن، ثم نقلها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من الكشف عن محاولة انتحار سكوت، التي سبق أن تحدثت في مناسبات سابقة عن معاناتها من مشكلات نفسية، كما واجهت خلال الأشهر الأخيرة عدة مشكلات قانونية مرتبطة بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول.