لم يتمالك دموعه أمام الحضور… النجم التركي اكين اكينوزو يخلّد ذكرى والدته بمبادرة مؤثرة

اختار النجم التركي أكين أكينوزو، بطل مسلسل "لعبة قدري" الذي يُعرَض حاليّاً على شاشة LBCI، أن يُحيي الذكرى السنوية الثانية لرحيل والدته الفنانة أوزلم أكينوزو بطريقة تُخلّد أثرها الإيجابي في المجتمع.



وافتتح أكين "ورشة أوزلم أكينوزو آرين" بمدينة بينغول التركية بالتعاون مع جمعية "باب الخير"، وهو مشروع إنساني يهدف إلى تمكين النساء وتوفير فرص عمل لهنّ، إلى جانب دعم أطفال المنطقة والمجتمع المحلّي.



ولم يتمالك الفنان التركي أكين أكينوزو نفسه من البكاء أثناء إلقاء كلمته، حيث أكّد أنّ هذا المشروع يحوّل ذكرى الرحيل إلى مصدر أمل للآخرين، موجهاً رسالةً لوالدته:



"أمي الحبيبة.. اليوم يصادف ذكرى وداعك، لكنّه سيكون من الآن فصاعداً تاريخاً لزرع الأمل في حياة أناس لم تعرفيهم قط. شكراً لكِ على كل أثر طيب تركتِه."



وشهدت الفعالية حضور عدد من المقرّبين لمساندته، تقدمتهم حبيبته ميليس أوزون أوغلو والممثلة يشيم غول، الصديقة المقرّبة لوالدته الراحلة.



وكانت والدة النجم التركي قد رحلت بعد صراع أليم مع مرض السرطان، وهي الفاجعة التي واجهها أكين بحزن عميق، ليقرّر لاحقاً تحويل ألم الفقد إلى عطاءٍ ملموس يُجسّد وصيّتها وأثرها الطيب.