بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)

فاجأ النجم اللبناني جوزاف عطية جمهوره خلال حفله ضمن مهرجانات أعياد بيروت مساء الجمعة، بعدما ألمح بطريقة غير مباشرة إلى علاقته بملكة جمال لبنان بيرلا حرب، واضعًا حدًا، على ما يبدو، لأشهر من الشائعات التي طالت الثنائي.

وفي مستهل الحفل، رحّب عطية بالحضور، قبل أن يمازح بيرلا قائلًا: "ملكة جمال لبنان هون؟ ما كنت بعرف! صرلي زمان ما شفتِك... شي ساعتين يعني"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ رقصت بيرلا حرب مع والدة جوزاف عطية على أنغام أغنية "بوستك ع خديداتك"، فيما شدد الأخير على مقطع: "إمك صارت حماتي... وإمي صارت حماتك"، في مشهد اعتبره كثيرون رسالة واضحة حول طبيعة العلاقة بينهما.

وكان اسم جوزاف عطية وبيرلا حرب قد ارتبط خلال الأشهر الماضية بعد تداول شائعات عن دخولهما في علاقة عاطفية، من دون أن يؤكد أي منهما الأمر رسميًا.

فهل تكون هذه الإشارات إعلانًا غير مباشر عن ارتباطهما؟ وهل نراهما عروسين في عام 2027؟