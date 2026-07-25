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بعمر الـ57... طليق جينيفر لوبيز يعلن ولادة طفله الثامن! (صور)

فنّ
2026-07-25 | 07:48
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بعمر الـ57... طليق جينيفر لوبيز يعلن ولادة طفله الثامن! (صور)
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بعمر الـ57... طليق جينيفر لوبيز يعلن ولادة طفله الثامن! (صور)

استقبل الفنان العالمي مارك أنتوني وزوجته، ملكة جمال الباراغواي السابقة ناديا فيريرا، طفلتهما الثانية معًا، والتي أطلقا عليها اسم "مايلا"، في حين تُعد الطفلة الثامنـة في حياة النجم البالغ من العمر 57 عامًا.

وأعلن الثنائي الخبر السعيد عبر منشور مشترك على "إنستغرام"، أرفقاه بصورة عائلية ظهر فيها ابنهما الأكبر ماركو وهو يحمل شقيقته الرضيعة، وكتبا: "يا لها من نعمة عظيمة أن نشارككم وصول صغيرتنا الغالية مايلا... لا يمكنكم أن تتخيلوا حجم السعادة التي نعيشها في منزلنا."

وكان مارك أنتوني وناديا فيريرا قد أعلنا في كانون الثاني الماضي انتظار مولودهما الثاني، تزامنًا مع احتفالهما بالذكرى الثالثة لزواجهما، قبل أن يكشفا في آذار أنهما ينتظران طفلة.

وتُعد "مايلا" الطفلة الثانية للثنائي بعد ابنهما ماركو، فيما أصبح مارك أنتوني أبًا لثمانية أبناء من علاقات سابقة وحالية، من بينهم توأماه من زوجته السابقة النجمة جينيفر لوبيز.

 

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