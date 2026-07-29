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احتجاجًا على فئة جديدة في غرامي... BTS تنسحب من سباق الجوائز وتوجّه رسالة للأكاديمية
فنّ
2026-07-29 | 07:54
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احتجاجًا على فئة جديدة في غرامي... BTS تنسحب من سباق الجوائز وتوجّه رسالة للأكاديمية
أعلنت فرقة BTS الكورية الجنوبية أنّها لن تتقدّم بأعمالها للمنافسة في جوائز غرامي 2027، وذلك بعد شهر واحد فقط من إعلان الأكاديمية استحداث فئة جديدة بعنوان "أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية".
وجاء القرار عبر بيان موحّد نشره أعضاء الفرقة السبعة على حساباتهم في "إنستغرام"، أكّدوا فيه أنّهم يأملون أن "تُسمع الموسيقى وتُحبّ لما هي عليه، لا أن تُقسَّم بحسب المنطقة أو اللغة".
وكان من المتوقّع أن تنافس الفرقة في عدد من أبرز فئات الجوائز، مثل أفضل ألبوم وأفضل أغنية، بعد النجاح الكبير الذي حقّقه ألبومها Arirang وأغنيته الرئيسية Swim.
إلّا أنّ قواعد الفئة الجديدة تشترط استخدامًا "ذا مغزى" لإحدى اللغات الآسيوية في كلمات الأغنية، في حين أنّ أكثر من 80 في المئة من كلمات الألبوم باللغة الإنكليزية، ما أثار انتقادات واسعة بين محبّي موسيقى الكيبوب، الذين اعتبروا أنّ الفئة الجديدة تضع الفنانين الآسيويين ضمن تصنيف منفصل بدلًا من دمجهم في المنافسة العامة.
وتُعدّ BTS أول فرقة كيبوب تُرشّح لجوائز غرامي، بعدما دخلت المنافسة للمرة الأولى عام 2021 بأغنية Dynamite. كما شاركت في الحفل عدّة مرات وحصلت على ترشيحات إضافية، لكنّها لم تحصد أي جائزة حتى الآن.
ويضع قرار الانسحاب BTS إلى جانب عدد من الفنانين الذين قاطعوا جوائز غرامي في السابق، من بينهم The Weeknd وFrank Ocean، احتجاجًا على آليات الجوائز.
وتواصل أكاديمية التسجيل جهودها لمواكبة الانتشار العالمي لموسيقى الكيبوب، بعدما وسّعت خلال السنوات الأخيرة قاعدة أعضائها لتشمل عددًا من الفنانين والمنتجين الكوريين. إلّا أنّ الجدل حول الفئة الجديدة يسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجهها الأكاديمية في تحقيق التوازن بين الاعتراف بالتنوّع الموسيقي وضمان المساواة في المنافسة بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
المصدر
فنّ
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تنسحب
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وتوجّه
رسالة
للأكاديمية
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