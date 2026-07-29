"تعرّفوا إلى خطيبي"... ماديسون بير تعلن خطوبتها إلى نجم دوري كرة القدم الأميركية جاستن هربرت (صور)

أعلنت المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية ماديسون بير خطوبتها إلى لاعب فريق لوس أنجلوس تشارجرز في دوري كرة القدم الأميركية (NFL)، جاستن هربرت، بعد علاقة تصدّرت اهتمام وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية.



وكشف الثنائي عن الخبر عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صور وثّقت لحظة طلب الزواج، وأرفقاها بتعليق مقتضب جاء فيه: "تعرّفوا إلى خطيبي"، في إعلان لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمشاهير.