فيروز في الذكرى السنوية الأولى لرحيل نجلها زياد... عندما تختصر الصورة ألم الفراق

في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان اللبناني زياد الرحباني، نشرت شقيقته ريما الرحباني، عبر حسابها على فايسبوك، صورة جديدة لوالدتها السيدة فيروز من داخل كنيسة رقاد السيدة في بلدة بكفيا، وهي الكنيسة نفسها التي شهدت، العام الماضي، مراسم تشييع زياد، وسبق أن ودّعت فيها أيضًا شقيقه هلي.



وظهرت السيدة فيروز في الصورة جالسة داخل الكنيسة، مرتديةً ملابس سوداء ونظارات داكنة، غارقة في صلاة صامتة لراحة نفس ابنها، في مشهد هادئ يختزل حزن الأم، ويعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر المحطات تأثيرًا في تاريخ العائلة.



وأرفقت ريما الصورة بمقتطف من أغنية الأخوين رحباني "عم يلعبوا الأولاد"، جاء فيه: "وْلمَّا بتُوعُوا مِنْ إِيدَيْنَا بتِهِرْبُوا تَا تِلْعَبُوا، وكِلْ عِيدْ بتِبْعَدُوا لَبعِيدْ"



كما أضافت أبياتًا من قصيدة قديمة كتبها زياد بين عامي 1967 و1968، ونُشرت في كتابه "صديقي الله"، وهي مُهداة إلى "الأم الحزينة"، وجاء فيها: "لَوْ عَدَدْتُ دَرَجَاتْ بَيْتِي... لَكَانَ هَذَا دَرَجًا طَوِيلًا يَخْتَرِقُ السُّحُب... وَلَوْ عَدَدْتُ ضِحْكَاتِ أُمِّي لِي لَرَافَقَتْنِي طِوَالَ صُعُودِي... وَأَزْهَرَتْ زَهْرًا."