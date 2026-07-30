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بسبب حرائق الغابات... جورج وأمل كلوني يغادران منزلهما وسط مخاوف على مصيره
فنّ
2026-07-30 | 04:22
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بسبب حرائق الغابات... جورج وأمل كلوني يغادران منزلهما وسط مخاوف على مصيره
اضطر النجم العالمي جورج كلوني وزوجته، المحامية أمل علم الدين كلوني، إلى إخلاء مزرعتهما في بلدة برينيول، التابعة لإقليم بروفانس ألب كوت دازور جنوب فرنسا، برفقة طفليهما التوأم، إثر الامتداد المتسارع لحرائق الغابات التي تلتهم مناطق واسعة من جنوب أوروبا.
وأكد متحدث رسمي باسم كلوني لمجلة People نبأ الإخلاء، كاشفًا عن رسالة وجّهها الزوجان إلى عمدة البلدة، ديدييه بريموند، قبيل مغادرتهما، جاء فيها:
"في هذه اللحظة العصيبة، لا نعلم ما إذا كان منزلنا الجميل سينجو من هذه الكارثة أم لا. ولكن مع إخلائنا لبرينيول، نودّ التأكيد على أمرين: نأمل أولًا أن تكون أنت وجميع سكان مدينتنا بأمان، وثانيًا نؤكد التزامنا الكامل بأن نكون جزءًا من هذا المجتمع، وأن نُسهم في تعافيه وإعادة بنائه مهما حدث. نحن نحبّ برينيول وأصدقاءنا فيها."
وتأتي هذه التطورات في وقت تجتاح فيه جنوب أوروبا موجة حرائق غير مسبوقة، تغذّيها درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية، إلى جانب الرياح القوية. وأسفرت النيران عن إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من السكان والسياح في فرنسا وإسبانيا.
وكان جورج كلوني قد تحدّث في وقت سابق عن أسباب انتقاله للعيش في الريف الفرنسي، موضحًا أنّه وزوجته رغبا في تنشئة طفليهما في بيئة طبيعية وهادئة بعيدًا عن صخب هوليوود وعدسات المصورين، بما يوفّر لعائلتهما حياة أكثر استقرارًا وخصوصية.
المصدر
فنّ
جورج كلوني
امل كلوني
حريق فرنسا
اخلاء منزل.
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