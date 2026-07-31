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الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
فنّ
2026-07-31 | 07:27
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الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
أعلن النجم المصري تامر حسني، صباح اليوم، وفاة والده عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمّة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي."
وتوفي والده، حسني شريف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في منزله، بعد معاناة مع المرض.
وجاءت الوفاة في 31 تموز، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يحيي فيه تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة العلمين، إلا أنّه قرر تأجيله فور تلقيه نبأ الوفاة، رغم استمراره في التحضيرات وإجراء البروفات حتى الساعة السابعة صباحاً.
كما كشف موقع
القاهرة 24
أنّ تامر حسني قرر أيضاً تأجيل افتتاح مبادرة "يلا ساحل"، التي كان من المنتظر إطلاقها اليوم.
فنّ
تامر حسني
وفاة والد تامر حسني
حفل تامر حسني.
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