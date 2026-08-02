مروان خوري عن فضل شاكر: "انا منتظره"… وهل يتعاون مع الشامي؟

هنّأ النجم اللبناني مروان خوري، في أحدث مؤتمراته الصحفية، الفنان فضل شاكر ببراءته متمنياً التعاون معه مستقبلاً فور عودته للساحة.



وعلّق خوري: "فضل شاكر رح يرجع لجمهوره اللي منتظره من سنين وأنا كمان منتظره”.



وعن الأصوات الشابة التي يمكن ان يشاركها ديو غنائي، اكّد خوري انّ اول مَن فكّر به هو ماريلين نعمان التي اطلق معها ديو بعنوان "يا دنيا نسينا".



وعند اقتراح الصحفيين لاسم الشامي، رحّب مروان بالفكرة أيضاً مع الفنان الشامي مشيداً بذكائه الفني رغم اختلاف أسلوبهما الموسيقي. كما شكر الشامي لتصريحه سابقاً عن رغبته بالتعاون مع مروان خوري فنّيّاً.