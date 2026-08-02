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رشوة بـ500 يورو وأرقام هواتف... نساء يتنافسن للوصول إلى ليوناردو دي كابريو

فنّ
2026-08-02 | 13:34
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رشوة بـ500 يورو وأرقام هواتف... نساء يتنافسن للوصول إلى ليوناردو دي كابريو
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رشوة بـ500 يورو وأرقام هواتف... نساء يتنافسن للوصول إلى ليوناردو دي كابريو

حاولت فتيات من عارضات الأزياء دفع رشاوى مالية لإدارة وحراس ملهى في سانت تروبيه، بهدف الوصول إلى النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، صاحب الـ51 عاماً، واقتناص فرصة التعرّف عليه.

وشهد الملهى الواقع بجنوب فرنسا تنافساً بين 6 فتيات للفت انتباه بطل "تايتانك"، حيث أرسلت اثنتان منهنّ رقم هاتفهما عبر طاقم العمل، بينما قدّمت إحداهنّ رشوةً بقيمة 500 يورو لحارس الأمن لتسهيل مرورها، وهو ما قوبل بالرفض والسخرية من الحارس.

ولم تمنع هذه المحاولات حقيقة أنّ دي كابريو يقضي عطلته الصيفية برفقة حبيبته العارضة فيتوريا سيريتي البالغة من العمر 28 عاماً، والتي شوهد معها مؤخراً في مطعم، حيث واصل النجم جذب الأنظار وعدسات الباباراتزي رغم محاولاته التخفّي بقبّعته المعتادة.
 

فنّ

ليوناردو دي كابريو

دي كابريو

تايتانك

حبيبة دي كابريو

ملاحقة دي كابريو.

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