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بعد غياب دام نحو عقد... ريهانا تعمل على ألبوم جديد

فنّ
2026-08-06 | 09:09
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بعد غياب دام نحو عقد... ريهانا تعمل على ألبوم جديد
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بعد غياب دام نحو عقد... ريهانا تعمل على ألبوم جديد

كشف مغني الراب A$AP Rocky أنّ شريكته النجمة ريهانا تعمل حاليًا على تسجيل موسيقى جديدة، ما يعزز التوقعات بقرب عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو عشر سنوات عن إصدار الألبومات.

وقال A$AP Rocky، خلال ظهوره في إحدى حلقات البودكاست، إنّ ريهانا "توجد في الاستوديو حاليًا"، مؤكدًا أنها تعمل على مشروعها الموسيقي الجديد. وفي الوقت نفسه، نفى وجود ألبوم مشترك بينهما، مكتفيًا بالقول إنها "تحضّر شيئًا جديدًا".

وكان آخر ألبوم كامل أصدرته ريهانا هو "Anti" عام 2016، فيما اكتفت خلال السنوات الماضية بإطلاق عدد من الأغنيات المنفردة، أبرزها "Lift Me Up"، التي قُدمت ضمن فيلم Black Panther: Wakanda Forever.

وإلى جانب مسيرتها الموسيقية، وسّعت ريهانا نشاطها في عالم الأعمال بإطلاق علامتها لمستحضرات التجميل Fenty Beauty، وعلامتها للملابس الداخلية Savage X Fenty، فيما امتنع A$AP Rocky خلال المقابلة عن التعليق على الشائعات المتداولة بشأن زواجهما.

المصدر

فنّ

عقد...

ريهانا

ألبوم

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