علاقة عاطفية تشعل أزمة مسلسل "تحت الأرض"... والد ممثلة قاصر يلاحق بطل العمل قضائيًا

تحوّل المسلسل التركي "تحت الأرض" من صدارة الاهتمامات الفنية إلى واجهة التغطيات القضائية، بعدما تقدّم والد الممثلة الشابة أولكو هيلال تشيفتشي، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي تؤدي دور "ملك"، ببلاغ رسمي ضد زميلها في البطولة وشركة إدارة أعمالها.



وتقدّم الوالد بشكوى إلى النيابة العامة، اتهم فيها أطرافًا في العمل باستغلال ابنته، بصفتها قاصرًا، وإدخالها في علاقة عاطفية مع زميلها في البطولة، الذي يكبرها بعشر سنوات، من دون علمه أو موافقته.



وأوضح والدها، أونال تشيفتشي، أنه اطّلع على محادثات عبر تطبيق "واتساب" قال إنها تؤكد وجود علاقة عاطفية بين ابنته والممثل هاكان تشيليبي (27 عامًا)، الذي يشاركها بطولة المسلسل ويؤدي شخصية "باشا هان أوغلو".



وأكد الأب في بلاغه رفضه القاطع لهذه العلاقة، مشيرًا إلى أن ابنته لم تبلغ سن الرشد بعد. كما اعتبر أن مشاركتها في الأعمال الفنية ومراسلاتها المهنية جرت من دون موافقته بصفته وليّ أمرها، متقدمًا بشكوى ضد الممثل هاكان تشيليبي، وضد غوزدي يلماز، صاحبة شركة OnTalent لإدارة الأعمال.



وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من هاكان تشيليبي حتى الآن، فيما أصدرت شركة OnTalent بيانًا أكدت فيه: "نرى أنه من غير الصواب مناقشة الحياة الخاصة لممثلتنا الشابة أمام الرأي العام. إن الخصوصية، والحقوق الشخصية، والمصلحة الفضلى للطفل تأتي فوق أي اعتبار.

ونؤكد أن جميع الأنشطة المهنية للممثلة أولكو هيلال تشيفتشي جرت حتى اليوم بعلم وموافقة ممثلها القانوني، ووفقًا للتشريعات النافذة، ونحتفظ بحقنا القانوني في مواجهة أي ادعاءات عارية عن الصحة."