الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علاقة عاطفية تشعل أزمة مسلسل "تحت الأرض"... والد ممثلة قاصر يلاحق بطل العمل قضائيًا

فنّ
2026-08-06 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علاقة عاطفية تشعل أزمة مسلسل &quot;تحت الأرض&quot;... والد ممثلة قاصر يلاحق بطل العمل قضائيًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
علاقة عاطفية تشعل أزمة مسلسل "تحت الأرض"... والد ممثلة قاصر يلاحق بطل العمل قضائيًا

تحوّل المسلسل التركي "تحت الأرض" من صدارة الاهتمامات الفنية إلى واجهة التغطيات القضائية، بعدما تقدّم والد الممثلة الشابة أولكو هيلال تشيفتشي، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي تؤدي دور "ملك"، ببلاغ رسمي ضد زميلها في البطولة وشركة إدارة أعمالها.

وتقدّم الوالد بشكوى إلى النيابة العامة، اتهم فيها أطرافًا في العمل باستغلال ابنته، بصفتها قاصرًا، وإدخالها في علاقة عاطفية مع زميلها في البطولة، الذي يكبرها بعشر سنوات، من دون علمه أو موافقته.

وأوضح والدها، أونال تشيفتشي، أنه اطّلع على محادثات عبر تطبيق "واتساب" قال إنها تؤكد وجود علاقة عاطفية بين ابنته والممثل هاكان تشيليبي (27 عامًا)، الذي يشاركها بطولة المسلسل ويؤدي شخصية "باشا هان أوغلو".

وأكد الأب في بلاغه رفضه القاطع لهذه العلاقة، مشيرًا إلى أن ابنته لم تبلغ سن الرشد بعد. كما اعتبر أن مشاركتها في الأعمال الفنية ومراسلاتها المهنية جرت من دون موافقته بصفته وليّ أمرها، متقدمًا بشكوى ضد الممثل هاكان تشيليبي، وضد غوزدي يلماز، صاحبة شركة OnTalent لإدارة الأعمال.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من هاكان تشيليبي حتى الآن، فيما أصدرت شركة OnTalent بيانًا أكدت فيه: "نرى أنه من غير الصواب مناقشة الحياة الخاصة لممثلتنا الشابة أمام الرأي العام. إن الخصوصية، والحقوق الشخصية، والمصلحة الفضلى للطفل تأتي فوق أي اعتبار.
 
ونؤكد أن جميع الأنشطة المهنية للممثلة أولكو هيلال تشيفتشي جرت حتى اليوم بعلم وموافقة ممثلها القانوني، ووفقًا للتشريعات النافذة، ونحتفظ بحقنا القانوني في مواجهة أي ادعاءات عارية عن الصحة."
 

فنّ

تحت الارض

مسلسل تحت الارض

مسلسل تركي

ملك وباشا

دينيز جان اكتاش.

LBCI التالي
بعد غياب دام نحو عقد... ريهانا تعمل على ألبوم جديد
سمفونية التطويب في الديمان: لقاء القداسة والموسيقى الأوركسترا الفلهارمونية تكرّم الطوباوي الحويّك بأمسية "العهد الأبدي" الكبرى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-05-12

"معبد تحت أبو الهول" يعود للواجهة: وثيقة "سي أي إي" تُشعل أخطر نظريات الجيزة الغامضة

LBCI
فنّ
2026-05-12

عناق وقبلات... ميل غيبسون يُشعل الجدل بعلاقته مع ممثلة إيطالية يكبرها بـ26 عاما (صور)

LBCI
أخبار دولية
2026-05-27

رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل المسلحة إلى "العمل تحت مظلة الدولة"

LBCI
فنّ
2026-06-20

وفاة مخرج مسلسل "فريندز" الشهير جيمس بوروز عن 85 عاماً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:18

حفلات الصيف الكبرى للكونسرفتوار: موسيقى الحجرة في برمانا الغابة مع ثلاثي عبقرية الموسيقى الروسية

LBCI
فنّ
03:48

بطريقة مميزة… ابنة عاصي الحلاني تعلن اقتراب موعد زفافها

LBCI
فنّ
09:09

بعد غياب دام نحو عقد... ريهانا تعمل على ألبوم جديد

LBCI
فنّ
2026-08-04

سمفونية التطويب في الديمان: لقاء القداسة والموسيقى الأوركسترا الفلهارمونية تكرّم الطوباوي الحويّك بأمسية "العهد الأبدي" الكبرى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-02-24

سقط من منحدر شاهق وفرق الطوارئ تعمل على إنقاذه... إليكم ما حصل مع ابن الـ14 عاماً في سيدني!

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

مكتب أبوظبي الإعلامي: السلطات استجابت اليوم لحريق نجم عن استهداف محطة خزّانات وقود في مدينة مصفّح بطائرة مسيرة وتمت السيطرة على الوضع دون تسجيل أي إصابات

LBCI
خبر عاجل
2026-06-15

قصف مدفعي بين بلدتي حبوش وكفررمان

LBCI
حال الطقس
2026-07-03

طقس رطب جدا متوقع... واحتمال رذاذ محلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:24

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري

LBCI
أخبار لبنان
07:20

بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة

LBCI
أخبار دولية
07:12

السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

LBCI
أخبار لبنان
05:17

الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها

LBCI
أخبار دولية
02:58

ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"

LBCI
أمن وقضاء
14:32

عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب

LBCI
أمن وقضاء
13:34

بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:30

تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود

LBCI
أخبار لبنان
11:36

"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027

LBCI
أمن وقضاء
05:06

أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

LBCI
حال الطقس
04:45

الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
05:28

قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 7-8-2026

LBCI
أخبار لبنان
04:02

وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More