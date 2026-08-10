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أغاني تايلور سويفت تختفي من فيديوهات ترامب... والجمهور يسخر: "أنت مكتوم!"
فنّ
2026-08-10 | 07:43
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أغاني تايلور سويفت تختفي من فيديوهات ترامب... والجمهور يسخر: "أنت مكتوم!"
حُذفت مقاطع موسيقية للنجمة الأميركية تايلور سويفت من فيديوهات نشرها البيت الأبيض وحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استُخدمت من دون إذن رسمي، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف المعنية بشأن سبب الحذف.
وكانت حملة ترامب قد استعانت بأعمال لسويفت، من بينها ألبوم "Red" وأغنية "We Are Never Ever Getting Back Together"، في منشورات عبر حسابها على "تيك توك"، للترويج لسياساتها في ملف الهجرة ومهاجمة إدارة بايدن وهاريس. كما سبق للبيت الأبيض أن استخدم موسيقى وأعمالاً مرتبطة بسويفت في مقاطع نشرها على منصات التواصل.
وأثار حذف المقاطع تساؤلات حول ما إذا كانت سويفت أو الجهات المالكة لحقوق أعمالها قد اتّخذت إجراءً يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، خصوصاً بعدما واجهت الفنانة انتقادات من بعض جمهورها لعدم تعليقها على استخدام إدارة ترامب موسيقاها في محتوى سياسي.
ولاقت الخطوة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر عدد من المستخدمين من اختفاء الأغاني من المقاطع، وجاء في بعض التعليقات: "أين الأغنية؟ أنت مكتوم!" و"ماذا تقول؟ لا يمكنني سماعك".
وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات سابقة بين تايلور سويفت ودونالد ترامب، إذ أعلنت سويفت دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات عام 2024، وسبق أن وجّهت انتقادات إلى ترامب، فيما عبّر الأخير علناً عن استيائه منها.
كما تأتي القضية ضمن سلسلة اعتراضات من فنانين على استخدام أعمالهم في محتوى سياسي مرتبط بإدارة ترامب، وسط مطالبات بالتوقف عن استخدام موسيقاهم من دون موافقتهم.
المصدر
فنّ
تايلور سويفت
دونالد ترامب
اغاني تايلور
خلاف تايلور وترامب.
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