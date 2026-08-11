بعد سنوات على انفصالها عن قصي خولي... مديحة الحمداني تعلن زواجها: "لاخترتُه في كلّ مرّة"

أعلنت مديحة الحمداني، طليقة الممثّل السوري قصي خولي، زواجها للمرّة الثانية، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على إنستغرام.



وظهرت في الصورة يدا العروسين متشابكتين داخل السيارة، فيما برز خاتم زواج مديحة الذهبي والمرصّع بالألماس.



وأرفقت مديحة منشورها برسالة رومانسية جاء فيها: "الحمد لله الذي أهداني رجلًا أراه وطنًا، ويراني عالمًا. صديقي المفضّل، مكاني الآمن. الشخص الذي أضحك معه إلى أن تؤلمني وجنتاي، والشخص الذي يمكنني الاتّكاء عليه من دون تردّد، ويجعل الحياة أقلّ حملًا بمجرّد وجوده بجانبي."



وأكّدت مديحة أنّها تفتخر بأنّها تحمل الآن لقب "السيدة محمود"، مضيفةً أنّه لو كان لها أن تختار ألف مرّة، لاختارته زوجًا في كلّ مرّة.



ويأتي زواج مديحة الحمداني بعد انفصالها عن قصي خولي، وهي تونسية أميركية وأمّ لابنهما "العميد فارس".