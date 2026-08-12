قصّة حبّ على متن قطار... جورج وسوف يستعيد "الزمن الجميل" في "طمّني عالحبايب"

طرح سلطان الطرب جورج وسوف، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة بعنوان "طمّني عالحبايب" باللهجة المصرية، وهي أغنية تعبّر عن الشوق والبعد ومشاعر الحب والرغبة في الاطمئنان على الحبيب، وتحمل في أجوائها وإحساسها لمسة تعيد الجمهور إلى أسلوب وسوف في أغنياته القديمة.



ومع "طمّني عالحبايب"، يجدّد جورج وسوف تعاونه مع الموسيقار صلاح الشرنوبي، في عمل من كلمات أحمد شتا وتوزيع رامي الشرنوبي.



أما الفيديو كليب، فحمل توقيع المخرج دان حداد، في أول تعاون يجمعه بوسوف، وجاء بأسلوب يعيد المشاهد إلى أجواء الزمن الجميل.



وصُوّر الكليب داخل قطار، حيث يروي جورج وسوف، خلال الرحلة، قصّة حب تجمع شابًا وفتاة، وسط أجواء رومانسية ومشاهد مستوحاة من روح الماضي.