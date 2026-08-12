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كاظم الساهر يدخل مجتمع "غرامي"... عضوية عالمية جديدة في مسيرة القيصر

فنّ
2026-08-12 | 07:05
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كاظم الساهر يدخل مجتمع &quot;غرامي&quot;... عضوية عالمية جديدة في مسيرة القيصر
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كاظم الساهر يدخل مجتمع "غرامي"... عضوية عالمية جديدة في مسيرة القيصر

انضمّ الفنان العراقي كاظم الساهر إلى عضوية أكاديمية التسجيل الأميركية، المؤسسة المنظّمة لجوائز "غرامي" العالمية، بعد تلبيته دعوة رسمية من الأكاديمية للانضمام إلى مجتمع مهني دولي يضم نخبة من الموسيقيين وصنّاع التسجيلات والخبراء في صناعة الموسيقى.

وجاء اختيار كاظم ضمن قائمة الأعضاء الجدد لعام 2026، التي أُعلنت في تموز الماضي، ووجّهت خلالها الأكاديمية أكثر من 4 آلاف دعوة إلى محترفين ومبدعين من مختلف الثقافات والخلفيات الموسيقية حول العالم.

وتعتمد آلية الانضمام إلى الأكاديمية على ترشيح يقدّمه اثنان من العاملين في القطاع الموسيقي. وتتيح العضوية للمنتسبين المشاركة الفاعلة في المجتمع المهني للأكاديمية، إلى جانب منح الأعضاء المستوفين للشروط حق تقديم أعمالهم للمنافسة على جوائز "غرامي" خلال فترات الترشيح المحددة، حيث تخضع الأعمال لمراحل من المراجعة والتصنيف الفني قبل الوصول إلى مرحلة التصويت.

لكنّ الانضمام إلى الأكاديمية لا يعني الترشّح تلقائيًا أو الفوز بجائزة "غرامي"، بل يضع العضو ضمن منظومة مهنية تتيح له المشاركة في أنشطة الأكاديمية، إضافةً إلى حقوق التصويت وفق نوع عضويته ومدى استيفائه الشروط المحددة.
 

فنّ

غرامي

غراميز

كاظم الساهر

القيصر

قيصر الغناء العربي

اغاني كاظم

جائزة الغرامي.

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