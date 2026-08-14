لين الحايك تطرح "راجع على بيروت"

طرحت الفنانة لين الحايك، الخميس، أغنيتها الجديدة بعنوان "راجع على بيروت" باللهجة اللبنانيّة، في عمل غنائي يحمل أجواء مفعمة بالفرح والحنين.



وتعبّر الأغنية عن السعادة بلقاء الحبيب الذي يعود إلى لبنان بعد فترة من السفر والغياب.



تجدر الإشارة إلى أنّ العمل من كلمات جيلبير أبي ناصيف وكريم عبدو، الذي تولّى أيضاً مهمة التلحين، فيما جاء التوزيع الموسيقي بتوقيع سليمان دميان.



وتأتي "راجع على بيروت" بإيقاع وأجواء لبنانية تحتفي بلحظة العودة واللقاء، وقد طُرحت حصرياً عبر أنغامي.

