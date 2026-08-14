اختفاء مفاجئ لنجم "العشق الممنوع"... كيفانش تاتليتوغ يغلق حسابه على إنستغرام ويثير التساؤلات

أقدم الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ على إغلاق حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، والذي كان يتابعه نحو 5 ملايين شخص، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات جمهوره.



ويأتي هذا القرار بعد فترة شهدت زيادة ملحوظة في نشاط تاتليتوغ وتفاعله عبر المنصة خلال الأشهر الأخيرة.



ولم يكشف النجم التركي حتى الآن عن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة "إنستغرام"، ما فتح باب التكهنات بين متابعيه حول دوافع هذه الخطوة المفاجئة.



وكان تاتليتوغ قد جذب الأنظار مؤخرًا بعودته القوية إلى التفاعل مع جمهوره، فضلًا عن مشاركته صورًا من حلبة السباقات برفقة بطل الدراجات النارية التركي توبراك رازغاتلي أوغلو.



وتتراوح التكهنات حول أسباب إغلاق الحساب بين رغبته في الابتعاد مؤقتًا عن مواقع التواصل والحفاظ على خصوصيته، وبين احتمال ارتباط الخطوة بمشروع جديد، إلا أنّ تاتليتوغ لم يؤكد أيًا من هذه الاحتمالات حتى الآن.



ويُعدّ كيفانش تاتليتوغ من أبرز نجوم الدراما التركية وأكثرهم شهرة في العالم العربي، إذ ارتبط اسمه لدى الجمهور بشخصية "مهند" في مسلسل "العشق الممنوع"، إلى جانب النجاح الذي حققه في مسلسل "جسور والجميلة"، واللذين عُرضا عبر شاشة الـLBCI.