شاكيرا تتدخّل لإنقاذ أطفال كولومبيا بعد الزلزال المدمّر

تعهّدت النجمة الكولومبية شاكيرا بالمساهمة في إعادة إعمار 10 مدارس وترميم جامعة محلّيّة في إقليم تشوكو، أحد أكثر المناطق تضرّراً من الزلزال المدمّر الذي ضرب غرب كولومبيا الأسبوع الماضي.



وخلال زيارة مفاجئة إلى مدينة كويبدو، عاصمة الإقليم، تفقّدت شاكيرا عدداً من المدارس المتضرّرة، والتقت الطلاب والتقطت الصور معهم، مؤكّدةً أنّ أكثر ما يقلقها هو عدم إعادة بناء المدارس بعد انتهاء حالة الطوارئ، لأنّ كل يوم يبتعد فيه الأطفال عن التعليم يعني خسارة جزء من مستقبلهم.



وستتعاون مؤسسة شاكيرا "بيس ديسكالثوس" مع مؤسسة "هوارد بافيت" لإعادة إعمار المدارس، فيما أعلنت جهات دولية تقديم تمويل يتجاوز مليون دولار لدعم إعادة تأهيل المدارس وإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.



كما أعلنت شاكيرا تخصيص جهودها للمساهمة في إعادة بناء جامعة تكنولوجية محلية في تشوكو، الذي يُعدّ من أفقر أقاليم كولومبيا ويواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضرّرة.



وكان الزلزال، بقوة 7.4 درجات، قد أودى بحياة 287 شخصاً ودمّر أكثر من 26 ألف منزل، فيما تضرّر أكثر من 265 موقعاً تعليمياً في تشوكو وحده.