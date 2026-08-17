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صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا

فنّ
2026-08-17 | 05:38
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صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا
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صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا

توفيت الممثلة الأميركية هايدن بانتير (Hayden Panettiere) عن عمر ناهز 36 عامًا، في خبر صادم لجمهورها، بحسب ما أكدته عائلتها وممثلها الإعلامي.

ووفق موقع TMZ، توفيت بانتير يوم الأحد، فيما أكدت مصادر في الشرطة أن عناصر الأمن استجابوا لحادث يتعلق بالممثلة، وأن التحقيق في ملابسات وفاتها لا يزال مفتوحًا. وحتى الآن، لم يُعلن رسميًا عن سبب الوفاة.

ونعت عائلتها النجمة الراحلة في بيان مؤثر، واصفة إياها بأنها كانت مصدرًا للحب والفرح لكل من عرفها ولملايين الأشخاص الذين تابعوها على الشاشة.

واشتهرت بانتير منذ سن مبكرة، قبل أن تحقق شهرة واسعة بشخصية كلير بينيت في مسلسل Heroes، ثم بدور جولييت بارنز في Nashville، الذي منحها ترشيحين لجائزة غولدن غلوب. كما شاركت في سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Scream وفيلم Remember the Titans.

وكانت الممثلة قد فقدت شقيقها الأصغر، الممثل جانسن بانتير، عام 2023 عن عمر 28 عامًا، فيما تركت وراءها ابنتها كايا. 

فنّ

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