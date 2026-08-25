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بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)
فنّ
2026-08-25 | 05:37
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بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)
أطلق النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية بعنوان "محبوبي"، بعدما كان قد شوّق جمهوره خلال الأيام الماضية عبر نشر مقطع قصير منها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاقت "محبوبي" تفاعلاً واسعاً منذ اللحظات الأولى للكشف عن المقطع، وحصدت ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة واحتلت المراتب الاولى، وسط تداول لافت للمقطع وانتظار الجمهور لصدور الأغنية كاملة.
وكان وائل كفوري قد قدّم "محبوبي" للمرة الأولى على المسرح خلال دخوله الى حفله الأخير في الأردن، حيث فاجأ الجمهور بأداء الأغنية قبل صدورها رسمياً في سابقة أثارت ضجة كبيرة، لتلقى تفاعلاً كبيراً من الحاضرين.
وتحمل "محبوبي" توقيع Seen في الكلمات، فيما تولّى طارق أبو جودة الألحان، وعباس صباح التوزيع الموسيقي.
فنّ
وائل كفوري
نجم
أغنية
محبوبي
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