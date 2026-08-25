الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)

فنّ
2026-08-25 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده &quot;محبوبي&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)

أطلق النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية بعنوان "محبوبي"، بعدما كان قد شوّق جمهوره خلال الأيام الماضية عبر نشر مقطع قصير منها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ولاقت "محبوبي" تفاعلاً واسعاً منذ اللحظات الأولى للكشف عن المقطع، وحصدت ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة واحتلت المراتب الاولى، وسط تداول لافت للمقطع وانتظار الجمهور لصدور الأغنية كاملة.
 
وكان وائل كفوري قد قدّم "محبوبي" للمرة الأولى على المسرح خلال دخوله الى حفله الأخير في الأردن، حيث فاجأ الجمهور بأداء الأغنية قبل صدورها رسمياً في سابقة أثارت ضجة كبيرة، لتلقى تفاعلاً كبيراً من الحاضرين.
 
وتحمل "محبوبي" توقيع Seen في الكلمات، فيما تولّى طارق أبو جودة الألحان، وعباس صباح التوزيع الموسيقي.
 

فنّ

وائل كفوري

نجم

أغنية

محبوبي

فن

مشاهير

لبنان.

ليلي زاهر وهشام جمال يستقبلان ابنتهما الأولى… مرحلة جديدة بعد أزمتهما الأخيرة (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-07-17

وائل كفوري يواصل مفاجآته... يستعد لإطلاق جديده "ما في غيرا" بعد نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-06-10

بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-06-16

بعد التشويق والانتظار... وائل كفوري يسرق القلوب في "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-08-02

وائل كفوري ببدلة الجيش اللبناني على المسرح: مفاجأة فنية ولوحة وطنية (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-08-24

ليلي زاهر وهشام جمال يستقبلان ابنتهما الأولى… مرحلة جديدة بعد أزمتهما الأخيرة (صور)

LBCI
فنّ
2026-08-24

سرّ واحد وراء زواجهما الناجح... بريانكا شوبرا تكشف سرّ علاقتها الناجحة بالنجم نيك جوناس

LBCI
فنّ
2026-08-24

بسبب المفرقعات… عيد ميلاد زوجة عبدو شاهين يتحوّل الى حالة من الهلع (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-08-24

سارة ابي كنعان تكشف: هكذا أعلنت حملها لزوجها والعائلة كافة (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:37

رئيس الكتائب خلال العشاء السنوي للقطاع الأوسط في إقليم المتن الشمالي: على الدولة تحمّل مسؤولياتها كاملة في مسألة حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
2026-07-08

ترامب: أنا على رأس قائمة أهداف إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

نتنياهو: عملنا المشترك سيهيئ الظروف اللازمة للشعب الإيراني الشجاع ليأخذ مصيره بين يديه

LBCI
رياضة
2026-08-24

من الرياض إلى باريس... أرقام قياسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

ملفاتٌ عدة حضرت في زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى سوريا... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:59

وزير الأشغال: الإجتماع مع نظيري السوريّ كان مثمرًا جدًا والهدف الأساسيّ النمو الإقتصاديّ

LBCI
أخبار لبنان
06:23

معلومات الـLBCI: عدد أجهزة إبعاد الطيور عن مدرجي الإقلاع والهبوط المقدمة أربعون في المئة بحاجة لصيانة

LBCI
أخبار لبنان
04:28

جوزفين بو صعب شقيقة الملازمة الشهيد جورج بو صعب للـLBCI: نطلب من رئيس الجمهورية ردّ قانون العفو العام

LBCI
أخبار لبنان
02:42

وزير الأشغال إلى سوريا... زيارة رسمية وبحث في ملفات

LBCI
أخبار دولية
01:53

أحمد الشرع: سوريا "تمزّق صفحة من ماضيها الأليم"

LBCI
أخبار دولية
00:49

وزير الخزانة الأميركيّ يتوعد بقطع "شرايين الدعم الاقتصاديّ” لإيران

LBCI
أخبار دولية
14:34

الولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات في "هجوم اقتصادي" على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

إسرائيل تتمسّك باحتلال علي الطاهر... حصار وتفاوض خلف الكواليس لحلّ ملف الأنفاق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:53

أحمد الشرع: سوريا "تمزّق صفحة من ماضيها الأليم"

LBCI
أخبار لبنان
12:46

سلام استقبل وليد وتيمور جنبلاط... وبحثٌ في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:34

الولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات في "هجوم اقتصادي" على إيران

LBCI
أخبار دولية
15:14

حاكم مصرف سوريا المركزي يرحّب بإنهاء واشنطن تصنيف بلاده كدولة راعية للإرهاب: نعمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق

LBCI
حال الطقس
02:37

طقس رطب مستمر واحتمال امطار بين ٢٩ و ٣٠ الحالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

كلب أنقذ حياته واليوم هو خط الحياة الأخير لحيوانات الجنوب!

LBCI
اسرار
01:03

أسرار الصحف المحلية ٢٥-٨-٢٠٢٦

LBCI
أمن وقضاء
12:52

تدابير سير بسبب أعمال تثبيت مسامير عاكسة للنور على الأوتوستراد الشرقي بين مفرقَي قرطبا وعمشيت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More