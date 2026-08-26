"الفن أخذ من روحي وصحتي"... داليا مبارك تعلن اعتزالها الفن برسالة مؤثرة

فاجأت الفنانة السعودية داليا مبارك جمهورها بإعلان قرارها اعتزال الفن، من خلال منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، كشفت فيه أنّ أعمالها المقبلة ستكون الأخيرة قبل ابتعادها رسمياً عن الساحة الفنية.





وأوضحت مبارك أنّ أعمالها الأخيرة ستكون بالتعاون مع أولادها وأحبابها، إضافةً إلى مشاركتها في برنامج The Voice Kids مع لمى قيس، مشيرةً إلى أنّ هذه الأعمال ستشكّل ختام مسيرتها الفنية.



وعبّرت الفنانة عن صعوبة اتخاذ القرار، كاشفةً أنّ الفن "أخذ مني كثير من روحي ومن صحتي ومن إنسانيتي"، وأنّها لم تعد قادرة على الاستمرار وتقديم المزيد، كما اعتذرت من كلّ من آمن بها ودعمها منذ بداية مسيرتها وحتى اليوم. وأوضحت مبارك أنّ أعمالها الأخيرة ستكون بالتعاون مع أولادها وأحبابها، إضافةً إلى مشاركتها في برنامج The Voice Kids مع لمى قيس، مشيرةً إلى أنّ هذه الأعمال ستشكّل ختام مسيرتها الفنية.وعبّرت الفنانة عن صعوبة اتخاذ القرار، كاشفةً أنّ الفن "أخذ مني كثير من روحي ومن صحتي ومن إنسانيتي"، وأنّها لم تعد قادرة على الاستمرار وتقديم المزيد، كما اعتذرت من كلّ من آمن بها ودعمها منذ بداية مسيرتها وحتى اليوم.