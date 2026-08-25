قبل أن تفارقها إلى الجامعة... هذه النجمة وابنتها توثّقان رابطهما بوشم يحمل معنى خاصًا! (صور)

كشفت النجمة الأميركية جيسيكا ألبا عن المعنى المميز وراء الوشم المتطابق الذي اختارت أن ترسمه برفقة ابنتها الكبرى هونور وارن، قبل انتقال الأخيرة لبدء دراستها الجامعية في جامعة ييل.

وشاركت ألبا، البالغة من العمر 45 عامًا، صورًا من جلسة الوشم التي جمعتها بابنتها البالغة 18 عامًا، حيث اختارتا تصميمًا يتألف من عين تعلو رمزًا صغيرًا لللانهاية، في إشارة إلى الرابط الدائم والحماية التي تجمعهما.

وحصلت جيسيكا على الوشم على الجزء الخارجي من معصمها، فيما اختارت هونور وضعه على الجهة الداخلية من معصمها. كما كشفت الصور أن التصميم يشبه رسمًا سبق أن نفذته هونور، ما أضفى عليه طابعًا شخصيًا إضافيًا.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد هونور لبدء عامها الأول في جامعة ييل، وهي محطة اعترفت ألبا بأنها تحمل الكثير من المشاعر بالنسبة إليها كأم، خصوصًا بعدما تأثرت بشدة خلال حفل تخرج ابنتها من المدرسة الثانوية في أيار الماضي.

وهونور هي الابنة الكبرى لجيسيكا ألبا من زوجها السابق كاش وارن، ولديهما أيضًا ابنة تدعى هافن وابن يدعى هايز.