هدية دوللي بارتون الأخيرة لجمهورها… أغنية سرّية لن يسمعها العالم قبل عام 2046

تركت أيقونة موسيقى الكانتري الأميركية دوللي بارتون مفاجأة موسيقية لجمهورها، تتمثّل في أغنية لم تُطرح من قبل بعنوان "My Place in History"، محفوظة منذ أكثر من عقد على أن يُكشف عنها في 19 كانون الثاني 2046، في اليوم الذي كان سيصادف عيد ميلادها المئة.



وكتبت بارتون الأغنية وسجّلتها عام 2015، بالتزامن مع افتتاح منتجع DreamMore في مدينة بيجون فورج بولاية تينيسي. ووُضعت الأغنية داخل صندوق زمني خشبي يُعرف باسم "Dream Box"، مع معدات لتشغيل التسجيل مستقبلاً، وبقي الصندوق معروضاً خلف الزجاج في المنتجع مع تعليمات بعدم فتحه حتى عام 2046.

وكانت بارتون قد تحدثت عن الأغنية أكثر من مرة، من بينها في كتابها الصادر عام 2020، مشيرةً إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت ستعيش حتى سن المئة، لكنها مازحت بأنها ستكون حاضرة عند فتح الصندوق إذا وصلت إلى ذلك العمر. كما عبّرت لاحقاً عن رغبتها في إخراج الأغنية قبل الموعد المحدد، مؤكدةً أنها كانت متحمسة لأن يسمعها الجمهور.واكتسبت الأغنية معنى أكثر تأثيراً بعد وفاة بارتون في 25 آب 2026 عن عمر 80 عاماً، إذ من المنتظر أن تبقى محفوظة لنحو عقدين إضافيين قبل أن يسمعها الجمهور للمرة الأولى، وفق الخطة التي وضعتها الفنانة قبل سنوات.ولا تقتصر بصمة بارتون على الموسيقى، إذ تركت إرثاً إنسانياً واسعاً، أبرز محطاته برنامج Imagination Library الذي وفّر مئات الملايين من الكتب للأطفال، إضافةً إلى دعمها أبحاثاً طبية، من بينها مساهمة بمليون دولار في أبحاث ساعدت في تطوير لقاح موديرنا ضد كوفيد-19.وبذلك، لن تكون "My Place in History" مجرد أغنية جديدة تُضاف إلى مسيرة بارتون، بل رسالة موسيقية تركتها للمستقبل، سيبقى جمهورها منتظراً سماعها حتى عام 2046.