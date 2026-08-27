ناصيف زيتون يطلق "يا غرامي"... رومانسية لبنانية بنكهة طربية

أطلق النجم العربي ناصيف زيتون رسميّاً أغنيته الجديدة "يا غرامي" باللهجة اللبنانية، مقدّماً عملاً غنائياً رومانسياً بطابع غزلي ونَفَس طربي.



الأغنية من كلمات وألحان إلياس، وتوزيع عمر صبّاغ، وتأتي لتضيف لوناً مميزا إلى أعمال زيتون الغنائية.