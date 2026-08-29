الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأوركسترا الوطنية للشباب تعانق قمم العالمية... طلاب الكونسرفتوار يكتبون بآلاتهم تاريخاً جديداً في روسيا

فنّ
2026-08-29 | 06:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأوركسترا الوطنية للشباب تعانق قمم العالمية... طلاب الكونسرفتوار يكتبون بآلاتهم تاريخاً جديداً في روسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
الأوركسترا الوطنية للشباب تعانق قمم العالمية... طلاب الكونسرفتوار يكتبون بآلاتهم تاريخاً جديداً في روسيا

ماجدة داغر 

سجلت الأوركسترا الوطنية للشباب - لبنان (NYO- Lebanon) في خطوتها الثانية نحو الضوء العالمي، حضوراً فاعلاً في الدورة الرابعة لـ "مهرجان أوركسترا الشباب العالمي" في روسيا، متجاوزةً حدود التمثيل البروتوكولي إلى حوار فني رفيع مع مدارس العزف الكبرى. فحين يلتقي العزف الأكاديمي الرصين بوعي الجيل الجديد، تخرج الموسيقى من أطُرها العابرة لتصبح وثيقة انتماء، مؤكدةً قدرة المؤسسة الأم، الكونسرفتوار الوطني اللبناني، على نحت طاقات إبداعية قادرة على الوقوف بِندّية على منصات دولية وازنة، حاملةً ملامح هويتها إلى رحاب الموسقى الأوسع وإلى مسارح تتسع لكل تجارب الأمم.

ففي مشاركتها للسنة الثانية ضمن المهرجان المرموقFestival  World Youth Orchestra في موسكو وسوتشي، كتبت الأوركسترا الوطنية للشباب - لبنان(NYO- Lebanon) ، التابعة للكونسرفتوار الوطني اللبناني، حضوراً ساطعاً ومدوياً في فعاليات الدورة الرابعة تحت إدارة وقيادة المايسترو العالمي البارز يوري باشميت، وأثبت شباب لبنان أنّ لغة الإبداع هي الجسر الأبقى نحو العالم. وتحوّلت هذه المحطة الدوليّة المفصلية علامة فارقة في مسيرة واعدة لجيل موسيقي يرفض الانكسار، ويحمل رسالة وطنه الثقافية إلى رحاب الكونية، مثبتاً أن النبض اللبناني ممتلئ بالحياة والجمال مهما اشتدت الصعاب.


وذلك بعدما خطا المعهد العالي للموسيقى خطوة فارقة ومضيئة بتأسيس أوركسترا الشباب العام الماضي والأنسمبلات الموسيقية ودمجها في صلب المناهج الأكاديمية. نقلت هذه المبادرة المؤسسة وعازفيها الشباب إلى رحاب عالمية ، بعدما تلقى الطلاب تدريبات مكثفة وورش عمل تخصصية (ماستر كلاسز) على أيدي قامات موسيقية دولية تقصد لبنان خصيصاً لهذا الغرض، إلى جانب الإشراف الفني المباشر للمايسترو كريم سعيد. تُرجم هذا الحراك الفني الثري إلى جولات دولية استثنائية، فبعد المحطات الناجحة العام الماضي في روسيا وإيطاليا، تجدد الموعد هذا العام بانطلاق العازفين نحو موسكو وسوتشي وقسم منهم قبل ذلك إلى إيطاليا، فضلاً عن محطات أخرى تحط رحالها في إيطاليا مجدداً هذا العام. إنجاز وطني يضع النغم اللبناني على خارطة الإبداع العالمي بثقة واقتدار.


عكست المشاركة اللبنانية وجهاً مشرقاً للبنان الحالم بالفن والجمال، وضمّت نخبة من طلاب أوركسترا الشباب وهم: غاييل عماد، جوي سعد، مارينا سراج باشي، جورجيو بو شعيا، أندريا ديميرجيان، وكريس فرح، إلى جانب وفد رسمي من الكونسرفتوار الوطني اللبناني. فقد أمضى الوفد عشرة أيام كاملة في روسيا، تقلب خلالها بين روعة العاصمة موسكو وسحر مدينة سوتشي. فكانت ورشة عمل مكثفة وصارمة تخللتها تدريبات وتحضيرات يومية شاقة ومضنية بإشراف المايسترو العالمي يوري باشميت، ومشاركة المايسترو القدير أناطولي سيميينوف، اللذين قادا الحفلتين بروعة واقتدار.

أسَر الطلاب اللبنانيون القلوب والأسماع، ليس فقط بدقة أدائهم وتمكنهم العالي من آلاتهم، بل بذلك الانضباط الصارم والروح الجماعية العالية التي أظهروها على الخشبة، مما جعلهم محط إعجاب وتقدير من الفرق العالمية المشاركة ومن الحضور الواسع الذي تجمهر بالمئات.


بين عاصمة القرار الروسية موسكو ومسارح الضوء على شواطئ البحر الأسود، تألّق العازفون الشباب اللبنانيون في حفلتين كبريين لا تُنسيان، إلى جانب بلدان عديدة من العالم هي: أذربيجان، الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، بلجيكا، برازيل، فيتنام، جورجيا، مصر، إيران، إسبانيا، كازاخستان، قيرغيزستان، الصين، كوريا، لبنان، مقدونيا، ماليزيا، مولدوفا، روسيا، صربيا، تركيا، كرواتيا، تشيلي، جنوب أفريقيا.

أقيمت حفلة موسكو في قلب العاصمة الروسية على مسرح زاريادي (أمبريفتار بارك زاريادي)، حيث تفاعل الجمهور الحاضر بحرارة مع الأداء البارع والمعزوفات التي امتزجت فيها روح الموسيقى بصرامة الأكاديميات الكلاسيكية العالمية.
 


وأقيمت الحفلة الثانية في مدينة سوتشي الساحرة على خشبة مسرح "Sirius Concert Center"  المرموق والذي يقع ضمن مجمع حديقة العلوم والفنون في سيريس في الإقليم الفيدرالي سيريس في سوتشي، حيث أبدع الشباب اللبناني في عزف مقطوعات تتطلب مهارة فائقة، متناغمين تماماً مع عصا القيادة المبهرة وبقية العازفين الدوليين، ليؤكدوا أن الموسيقى اللبنانية قادرة على الوقوف بنديّة وإبهار على أضخم المسارح الدولية إلى جانب بلدان عديدة من العالم.

فتجسدت مهارة الوفد الشبابي اللبناني وانضباطه العالي خلال هاتين المرحلتين من عبر أداء برنامج موسيقي عالمي شديد الثراء والتنوع، تطلب دقة متناهية وبراعة تقنية في العزف المشترك والأداء المنفرد. فقد شمل البرنامج الموسيقي الذي عزفه طلاب أوركسترا الشباب اللبنانية إلى جانب زملائهم في الأوركسترا مقطوعات خالدة عكست تباين المدارس الكلاسيكية والرومانسية والحديثة، أبرزها:

السمفونية الأربعون لموتسارت (Symphony No. 40, Mozart): التي تجلت فيها رهافة الخطوط الكلاسيكية وشفافيتها، وتطلب أداؤها توازناً دقيقاً بين الأقسام الوترية وقوة التعبير الهادئ.

كونسرتينو لآلة الباسون ل ف. دافيد (Concertino, F. David, Op. 4): عمل رومانسي مبكر حيث أبرز العزف المنفرد طاقات تعبيرية عميقة وتقنيات أداء متقدمة تظهر قدرات آلة الباسون ومساحتها الصوتية الفسيحة ومرونتها التحررية.

كونسيرتو الباسون والأوركسترا لـفيبر (Concerto for Bassoon and Orchestra, Op. 75, Weber):  الذي تطلب براعة استثنائية وسرعة مذهلة في التنقل بين المقامات والتيمات اللحنية المليئة بالحيوية والعمق الرومانسي.

دليل الأوركسترا لـبودروف (Orchestra Guide, Bodrov): عمل معاصر استنفر قدرات الأوركسترا في التلوين الصوتي البارع واستكشاف أبعاد جديدة في التوزيع الأوركسترالي الحديث.

بوليرو موريس رافيل (Bolero, M. Ravel): العمل الذي يُعد اختباراً حقيقياً ومضنياً للانضباط الإيقاعي والثبات الصوتي، حيث تدرج العزف اللبناني ببراعة مع التصاعد الهائل والمتواصل في الكثافة الأوركسترالية والنبض الإيقاعي الثابت حتى بلوغ الذروة الكبرى المهيبة.


ولم تكن هذه الرحلة الكبيرة لتكتمل من دون الدعم المعنوي والوطني، فقد حرص وفد من السفارة اللبنانية في موسكو على حضور الحفل ومشاركة الطلاب فرحة النجاح والتألق. وترأس الوفد سفير لبنان في كازاخستان جورج أبي زيد، والذي يحل في موسكو مؤقتاً مكان سفير لبنان نظراً لغيابه عن البلاد.
وقد وجه السفير تهنئة حارة ودافئة للوفد اللبناني، معبرًا عن فخر لبنان العارم واعتزازه العميق بأن يحل شبابه وموسيقيوه في محافل دولية بهذا الحجم، ليكونوا سفراء حقيقيين للثقافة والحضارة والسلام، ويثبتوا أن اسم لبنان يظل مقروناً بالإبداع والتميز.


تجربة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى خاضها طلاب الكونسرفتوار، فالعزف تحت عصا قائد عالمي بحجم يوري باشميت يُعد تجربة كبيرة وملهمة وفرصة لا تُمحى من ذاكرة هؤلاء الشباب، إذ تمنحهم نضجًا فنيًا وثقة مطلقة بالنفس، وتصقل مهاراتهم المهنية لتفتح أمامهم أبواب المستقبل على مصراعيها نحو آفاق عالمية أرحب. إنها تجربة تغني مسيرتهم الفردية والجماعية، وتؤكد أن الاستثمار في الثقافة والفن هو الاستثمار الأثبت والأبقى لنهضة الأوطان وبناء الإنسان.
 

فنّ

الوطنية

للشباب

تعانق

العالمية...

الكونسرفتوار

يكتبون

بآلاتهم

تاريخاً

جديداً

روسيا

الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-08-18

سمفونية الصيف في رحاب البترون: حين تعانق الموسيقى التاريخ

LBCI
فنّ
2026-06-16

الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية بقيادة بعلبكي بوابة عبور نحو الذاكرة العالمية

LBCI
فنّ
2026-06-23

الأوركسترا الوطنية للشباب - لبنان (NYO)... انبعاث ثقافي وصوت إبداعي للمستقبل (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-06

"مؤسسة مخزومي": شباب لبنان يستحقون الوصول إلى أكبر المنصات العالمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:59

الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)

LBCI
فنّ
2026-08-27

ناصيف زيتون يطلق "يا غرامي"... رومانسية لبنانية بنكهة طربية

LBCI
فنّ
2026-08-27

هدية دوللي بارتون الأخيرة لجمهورها… أغنية سرّية لن يسمعها العالم قبل عام 2046

LBCI
فنّ
2026-08-27

"جزء مني لم تسمعوه من قبل"... نجوى كرم تشوّق جمهورها لمشروع فني مختلف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيعمل بتوجيهات مني ومن نتنياهو ضد الإطلاق من غزة بما يشمل إجلاء السكان

LBCI
أخبار دولية
2026-07-07

مجموعة CMA CGM الفرنسية تبرم اتفاقية شراكة مع سوريا

LBCI
رياضة
2026-03-26

بعد صراع طويل مع إصابة في الركبة... اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية كارولينا مارين

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-05

الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI

LBCI
حال الطقس
07:40

الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!

LBCI
آخر الأخبار
07:40

نشاط توعوي للدفاع المدني و"الصحة العالمية"... ومناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ

LBCI
آخر الأخبار
07:35

تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة

LBCI
أخبار دولية
06:00

الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ

LBCI
أخبار لبنان
15:09

الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ

LBCI
حال الطقس
13:29

حال الطقس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
06:09

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا

LBCI
فنّ
08:59

الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)

LBCI
حال الطقس
13:29

حال الطقس

LBCI
أخبار دولية
23:40

"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
04:41

فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟

LBCI
أخبار لبنان
11:06

إنتخاب رئيس جديد لجامعة سيّدة اللويزة NDU

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More