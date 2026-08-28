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الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
فنّ
2026-08-28 | 08:59
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الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
تفاعل المغنّي السوري الشامي مع خبر إعلان المغنّية السعودية داليا مبارك اعتزالها الفنّ، موجّهًا لها رسالة دعم ومحبة عبر حسابه على إنستغرام، حيث وصفها بـ "الموهبة العظيمة"، مؤكّدًا أنّ صوتها وإحساسها نادران، ومضيفًا: "بعرف مجتمع مريض متعبك، بس نحنا كتير بنحبك كلنا، ومنتمنى تكوني بخير، وناطرين رجعتك".
وجاء تعليق الشامي عقب نشر داليا مبارك رسالة مؤثرة عبر خاصية الستوري أعلنت فيها اعتزالها الغناء رسميًا، مشيرةً إلى أنّ آخر أعمالها سيكون بالتعاون مع مشتركي برنامج "The Voice Kids" لمى قيس وكارما جرجس.
وأوضحت داليا أنّ قرارها جاء بعدما أخذ الفنّ من روحها وصحتها وإنسانيتها، معربةً عن حزنها واعتذارها لجمهورها لعدم قدرتها على الاستمرار.
فنّ
الشامي
داليا مبارك
الشامي وداليا
ذا فويس كيدز
اعتزال داليا.
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