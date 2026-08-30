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بعد إلغاء حفله الأخير... شادي جميل يعتذر من السوريين (فيديو)
فنّ
2026-08-30 | 15:52
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بعد إلغاء حفله الأخير... شادي جميل يعتذر من السوريين (فيديو)
وجّه المغنّي السوري شادي جميل رسالة في فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، قَدّم فيها اعتذاراً صريحاً للشعب السوري عن مقطع غنائي قدّمه في سنوات سابقة، مؤكداً أنه تسبّب في إيذاء مشاعر الكثيرين.
وأعرب جميل في مقطع الفيديو عن أسفه الشديد، مشدداً على اعتذاره المكرر لكل شاب وصبية ولكل أم قدمت شهيداً من أجل الوطن. وأشار إلى أنّ سوريا تدخل اليوم عهداً جديداً يتطلّب التفاؤل بالخير وتجاوز أخطاء الماضي.
وتأتي هذه الإطلالة بعد أسابيع من الجدل الذي رافق مسيرته مؤخراً، حيث ألغى وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية، محمد ياسين صالح، حفلاً غنائياً كان جميل يستعدّ لإحيائه بدار الأوبرا بدمشق في تمّوز الماضي، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية وحملات إلكترونية رفضت مشاركته على خلفية أدائه أغنيات ترويجية للرئيس السابق بشار الأسد عام 2014.
ورغم إلغاء حفل الأوبرا، شهدت الأيام الأولى من شهر آب الجاري ظهوراً رسمياً للمطرب السوري كضيف شرف في افتتاح مهرجان "دمشق الدولي للشعر العربي"، والذي أقيم برعاية وحضور وزير الثقافة ذاته.
فنّ
شادي جميل
سوريا
فن
سياسة
حفلات
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العالم العربي.
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