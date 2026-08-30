نجلاء فتحي تُفجع بوفاة ابنتها الوحيدة… ونجمات مصر يقدّمن التعازي

خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر عقب الإعلان عن وفاة ياسمين سيف الله أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة القديرة نجلاء فتحي، إثر تعرّضها لأزمة قلبية حادة ومفاجئة.



ونعى المهندس سيف الله أبو النجا ابنته بكلمات مؤثرة، معلنًا أن مراسم تشييع جثمانها ستُقام الليلة عقب صلاة العشاء.



والراحلة ياسمين هي الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس سيف الله أبو النجا.



وسارع عدد من نجمات الفن المصري، في مقدمتهن يسرا ونبيلة عبيد ونادية الجندي، إلى نعي الراحلة، معبّرات عن صدمتهن وحزنهن، ومتقدّمات بخالص التعازي والمواساة إلى والدَيها، الفنانة نجلاء فتحي والمهندس سيف الله أبو النجا.



من جهتها، اعتذرت يسرا عن عدم تمكّنها من حضور مراسم الجنازة بسبب وجودها خارج البلاد.