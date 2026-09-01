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"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
فنّ
2026-09-01 | 04:11
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"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "اشهدي يا دني" التي تحمل طابعاً صيفياً في أجواء رومانسية في مدينة البترون بين البحر والشوارع القديمة.
وظهرت في نهاية الكليب المفاجأة التي شوّقت نانسي جمهورها لها، وهي مشاركة مدير أعمالها جيجي لامارا الذي أطلّ بعفوية، حيث راقص العصا بطريقة مميّزة، بينما رقصت نانسي أمامه وسط تجمّع كبير.
وأثارت هذه المفاجأة إعجاب الجمهور الذي يقدّر تاريخ جيجي لامارا مع نانسي عجرم والنجاح الضخم الذي صنعاه برؤيته الفنّيّة المميّزة، خاصّةً أنّ نانسي عجرم لا توفّر الفرصة لشكره والحديث عن فضله في مسيرتها.
فنّ
نانسي عجرم
جيجي لامارا
اشهدي يا دني
البترون.
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