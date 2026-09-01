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بعد 30 عامًا... إدانة زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب توباك شاكور
فنّ
2026-09-01 | 02:24
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بعد 30 عامًا... إدانة زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب توباك شاكور
دانت هيئة محلفين دوان ديفيس، وهو زعيم سابق لإحدى العصابات في لوس أنجلوس، بتهمة قتل مغني الراب الشهير توباك شاكور عام 1996.
وحوكم الزعيم السابق لعصابة "ساوث سايد كومبتون كريبس" بتهمة إصدار أمر بالقتل وتوفير السلاح المستخدم في الجريمة.
وبعد مداولات لم تستغرق سوى ساعات قليلة، دانت هيئة المحلفين ديفيس بتهمة "القتل العمد باستخدام سلاح فتاك".
وسيصدر الحكم في هذه القضية في 13 تشرين الأول.
وقال ديفيس متوجها إلى القاضية كارلي كيرني إنه يعتزم استئناف القرار.
ولا تزال هذه الجريمة من أشهر القضايا العالقة في الولايات المتحدة، ومحورا لنقاشات لا تنتهي بين عشاق الموسيقى.
وكان المغني توباك شاكور (أو "2Pac") الذي قضى عن 25 عاما، شخصية محورية في الصراع الشهير بين مشهدي الراب في الساحل الغربي والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ومن خلال أغنيات ناجحة مثل "كاليفورنيا لاف" و"آل آيز أون مي" التي قُدمت بألحان تمزج بين إيقاعات "غروف" الراقصة وصوت غيتار الباس القوي، جسّد هذا الفنان، وهو ابن أحد أعضاء حركة "الفهود السود"، شخصية "الفتى المشاكس" (bad-boy) المميزة لنمط الساحل الغربي.
فنّ
عامًا...
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