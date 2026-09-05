من الفنّان الذي حصد جائزة "الأغنية العربية" لموركس دور 2026؟

فاز النجم العراقي سيف نبيل بجائزة الأغنية العربية في حفل "الموركس دور" عن أغنيته الشهيرة "يا مهيوب".



وقد حقّقت الأغنية ملايين المشاهدات في وقت قياسي، لترأس قائمة أغنيات ألبومه "SN The Collection".