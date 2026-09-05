من مصر إلى بيروت... من هو "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2026؟

حصد الفنان المصري رامي صبري جائزة "موركس نجم الغناء العربي" لعام 2026، خلال الحفل الّذي أقيم للعام الـ26 على التوالي في كازينو لبنان.



ويتوّج هذا الفوز عامًا حافلًا لصبري، واصل خلاله حضوره على الساحة الغنائية العربية، وأطلق ألبومه "القمر" الذي ضم 13 أغنية متنوعة، إلى جانب سلسلة من الحفلات والنجاحات الجماهيرية.