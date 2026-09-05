فرح نخول تحصد الموركس دور عن "أفضل شارة مسلسل"

فازت الفنانة اللبنانية فرح نخول بجائزة "موركس دور" عن فئة أفضل شارة مسلسل، تكريماً لأغنيتها "متعب قلبي" الخاصة بمسلسل "لوبي الغرام".



وشهدت الأغنية نجاحاً جماهيرياً لافتاً جعلها تتصدر شارات المسلسلات الرمضانية، إذ خلق العمل حالةً فنيةً تتردد أصداؤها في كل بيت.

وأثبتت فرح نخول، المعروفة بتأديتها أغاني الزمن الجميل الطربية بأسلوب خاص، من خلال هذه الشارة موهبتها الاستثنائية القادرة على الإبداع باللونين الكلاسيكي والحديث.