"بالحرام" يتوّج بموركس المسلسل اللبناني

حصد مسلسل "بالحرام"، من إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، جائزة موركس عن فئة المسلسل اللبناني خلال حفل الموركس دور.



ويأتي هذا التتويج تقديرًا للعمل وحضوره في الدراما اللبنانية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيد "بالحرام" وإنتاجات Eagle Films.